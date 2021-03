Luego de la renuncia de Rocío Oliva al panel de Polémica en el Bar, Mariano Iúdica recibió nuevas malas noticias: la persona que la producción de su programa había elegido para reemplazar a la ex pareja de Diego Maradona rechazó la oferta y ahora deben buscar otro nombre que acepte sumarse al staff del envío emitido por América TV. ¿Quién le dijo que no al mítico programa creado por Gerardo Sofovich? Verónica Ojeda.

Por medio de su marido y abogado, Mario Baudry, otra de las mujeres que integraron la vida de Diego Maradona (con quien tuvo a su único hijo, Dieguito Fernando) tomó la determinación de no ser el reemplazo de Oliva pese a que desde América se comunicaron con ella de forma insistente: "Verónica por ahora no va a trabajar ningún programa".

"Fue convocada para sumarse a Polémica, la llaman desde hace varios días pero no va a trabajar. Primero está Dieguito y ella está enfocada íntegramente en su cuidado", sentenció Baudry, en diálogo con PrimiciasYa. De esta forma, y pese a que en América imaginaban un futuro con Verónica Ojeda en el panel, esto no podrá ser posible. Ahora, ante la negativa de esta protagonista, ¿a quién llamarán para suplir a Oliva?

Rocío Oliva blanqueó sus razones para abandonar Polémica en el Bar

En los últimos días trascendió que Rocío Oliva había renunciado a Polémica en el Bar, el programa conducido por Mariano Iúdica en América TV. Este lunes, el conductor habló con revista Pronto e intentó bajarle el tono a la polémica tras asegurar que la salida de la ex pareja de Diego Maradona se debía a que quería estudiar periodismo. De todos modos, el productor Gustavo Sofovich hizo lo suyo y acusó a Oliva haber "desaparecido", y aseguró que le cerraba las puertas del programa. Sin embargo, para poner blanco sobre negro, Rocío se presentó en el programa para aclarar la situación.

"Tenía ganas de estar, de verlos a todos, de aclarar las cosas. En ningún momento yo me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, estoy súper agradecida. Quizás hay cosas que no se saben, yo había charlado el lunes con Gustavo, con vos (Iúdica), y con Liliana Parodi, donde les conté todo", comenzó la ex futbolista en su descargo.

"Me encanta estar acá. Nunca la pasé mal, nos hemos matado de risa. Es importante aclarar por qué me voy: el 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo", explicó al tiempo que celebró estar "muy entusiasmada" con su nuevo proyecto. "Sé que me va a servir para mi futuro, para lo que quiero, porque quiero seguir creciendo", remarcó.