Pitty, la numeróloga, predijo la ruptura entre La China y Rusherking

Las sorprendentes predicciones de "Pitty", la numeróloga, sobre la relación de "La China" Suárez y Rusherking.

"Pitty", la numeróloga, hizo una impactante predicción sobre la relación de "La China" Suárez y Rusherking, justo unos días antes de que salieran a la luz los rumores de separación. "Pitty" puso sus dones a prueba y reveló qué dice la numerología sobre este romance.

La experta en numerología estuvo presente en el programa Implacables (El Nueve) y Susana Roccasalvo le preguntó qué pensaba sobre la relación de "La China" y el cantante. En respuesta, "Pitty" expresó: "A 'La China' la veo disfrutando. Es un momento en el que ella tiene que disfrutar, divertirse pero no creo que esta sea su última pareja esta".

Y sumó que si bien "está buenísimo" que la actriz experimente este tipo de amores pasionales, no cree que vaya a ser el más importante de su vida. "Creo que es un amorío, una pasión que la hace sentir bien, que recupera su autoestima. Que lo disfrute mucho... Y que no se embarace, que se deje de joder”, sumó.

Y agregó un detalle clave: "Va a tener más hijos, pero yo la veo en una relación con un hombre mucho más estructurado. Quizás todavía haya más ruido, más amoríos que nos van a entretener a la gente que nos dedicamos a observar, pero más adelante vemos algo más serio".

Las supuestas declaraciones de Rusherking sobre "La China" Suárez

A fines de agosto de 2022, salieron a la luz unas supuestas declaraciones de Rusherking sobre su romance con Suárez. Según estos textuales, estarían atravesando una fuerte crisis y el cantante ya no aguantaría más a "La China".

Maite Peñoñori, panelista de Intrusos (América TV) contó que Rusherking estuvo en un rodaje y habría contado intimidades sobre su relación con la actriz. "Parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí y dijo textuales como: 'Me tiene cansado, me hace un montón de planteos, yo pensé que era relajada pero la verdad es que no, está haciéndome escenas todo el tiempo'", soltó la panelista.

Cuando Rusherking fue entrevistado por Intrusos en los Premios Gardel, negó estos rumores de crisis y apuntó contra el programa: “Son respetuosos a veces. Yo las notas las doy contento, pero me molesta cuando vienen corriendo y no estoy preparado para responder. Pero si es así, nos tomamos un café si querés”, expresó el joven.

Y para terminar con las especulaciones, negó rotundamente los rumores de separación de "La China". “Es que ahí flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, cerró el cantante.