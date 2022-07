PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados del programa de Andy Kusnetzoff

PH Podemos Hablar tendrá un programa sumamente interesante para este sábado por la noche en la pantalla de Telefe. Quiénes son los invitados e invitadas del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

PH: Podemos Hablar tendrá una nueva edición sumamente atrapante para los televidentes. El exitoso ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff contará con un programa sumamente especial, con invitados de renombre, y anécdotas curiosas que se podrán ver en vivo por la pantalla de Telefe.

En la edición de este sábado 16 de julio, y en el marco de la sexta temporada del programa, PH Podemos Hablar tendrá una lista de famosos del ámbito del periodismo, el espectáculo y la farándula argentina. Por su parte, y fiel a su estilo filoso, Andy le hará preguntas a los protagonistas para que compartan y revelen detalles íntimos y curiosos sobre su vida.

Quiénes son los invitados del sábado 16 de julio en PH Podemos Hablar

Marcela "La Enana" Feudale (periodista y locutora).

(periodista y locutora). Pachu Peña (humorista y actor).

(humorista y actor). Ronnie Arias , (periodista y conductor de radio y TV)

, (periodista y conductor de radio y TV) Soledad Solaro (modelo y presentadora de radio y TV).

(modelo y presentadora de radio y TV). Guillermo Favale (periodista y conductor de TV).

Cuándo y por dónde ver en vivo PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff

PH Podemos Hablar se puede ver en vivo este sábado 16 de julio, desde las 22.15 horas, a través de la pantalla de Telefe. Por el lado de El Trece, Adrián Suar ordenó apostar por las tradicionales películas de Cine 13, que suelen ser reconocidas y contar con buenos puntos de rating.

Andy Kusnetzoff se prepara para un nuevo programa de PH Podemos Hablar.

Qué hizo Agustina Kampfer con la placenta de su hijo

De acuerdo a lo que relató en la edición de PH Podemos Hablar del pasado sábado 9 de julio, Agustina Kampfer le encontró varias utilidades a la placenta de su hijo Juan. Además de haber asegurado que se comió una parte de la misma, señaló: "Lo más lindo que hice, que no sé si lo hizo Juana, fue una impresión que la llaman 'El árbol de la vida' porque la placenta con el cordón, cuando la apoyan sobre una lámina de papel, queda la sangre dibujada como si fuera un árbol". Y recordó: "Van pasando la placenta de papel en papel, hasta que no queda sangre, y te queda el árbol de la vida con el primer hogar de tu hijo, que fue tu vientre, que es la más linda obra de arte. Tengo cinco cuadros de eso".

Frente a semejante relato, Andy Kusnetzoff le consultó: "¿Pero no te lo comiste?". La periodista y ex pareja de Jorge Rial expresó: "Sí, tiene muchas propiedades. De hecho, yo hice unas pastillas que yo tengo porque me dieron bastantes. Tomaba durante la cuarentena para volver al eje. Yo consumía y me hizo muy bien. Y también me hicieron muy bien en el puerperio. Es un paseo por el tren fantasma...".