Periodistas de El Trece incendiaron a Feinmann y Viale por su interna en LN+: "No sos"

Dos periodistas importantes pertenecientes a un canal de televisión del Grupo Clarín chicanearon la interna entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+.

Dos periodistas que trabajan en un canal de televisión perteneciente al Grupo Clarín dijeron lo que nadie esperaba en pleno vivo. El comentario tuvo que ver con la interna que vive LN+ entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los referentes a nivel periodístico del canal.

En la jornada del viernes 11 de agosto, se vivió una sorpresiva situación en El Trece, uno de los canales que corresponden al Grupo Clarín. Todo transcurrió mientras se estaba llevando a cabo una entrevista importante, cuando de repente mencionaron la pelea entre Feinmann y Viale.

Se trata de los conductores de Socios del Espectáculo Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes charlaron con Fabián Doman en la antesala del debut de su nuevo formato Bien de mañana, que será el lunes 14 de agosto a las 9 de la mañana. En el cierre de la nota, el periodista deslizó que seguramente hagan un pase con el programa dedicado a la farándula.

"Me dijeron que algún día vamos a hacer pase. Yo soy pasero eh, a mí me gusta", expresó Doman. Frente a este comentario, Pallares lo interrumpió y lanzó: "No sos como Joni ni como Feinmann". "En el pase manda el que sigue", agregó el expresidente de Independiente sin referirse a la chicana del conductor.

Adrián Suar y Doman se cansaron y le dijeron chau a una figura de El Trece

En El Trece se viven momentos de cambios tras la llegada de Fabián Doman para reemplazar al Negro González Oro en Nosotros a la mañana. En este contexto, el conductor que vuelve al canal tomó una drástica decisión con uno de sus panelistas en conjunto con Adrián Suar, gerente artístico.

"El Negro" González Oro estuvo un par de semanas al frente de Nosotros a la mañana porque se fue "El Pollo" Álvarez, quien ahora tiene otro ciclo junto al "Chino" Leunis, llamado Poco Correctos. Al confirmarse la llegada definitiva de Fabián Doman comenzaron a hacerse algunos cambios en el magazine matutino.

Entre ellos está la salida de un reconocido panelista de manera repentina. Se trata de Juan Etchegoyen, quien también trabaja en Radio Mitre y a través de sus historias de Instagram rompió el silencio para referirse a la resolución de Doman que aprobó Adrián Suar.

"No voy a formar parte del programa que sucederá a Nosotros a la mañana. Después contaré más detalles, cuando termine mi trabajo. Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa, y recién hoy puedo contarlo", explicó. Además dialogó con La Nación sobre este tema y dijo: "Desde hacía un par de meses estaba la incertidumbre. Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no. Cuando me enteré de que se confirmó que el programa no seguía, me veía venir ciertos cambios. Hasta último momento la verdad es que no sabía si iba a estar o no en el programa de Fabián Doman".