Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff.

Andy Kusnetzoff se angustió profundamente al aire este último miércoles 17 de septiembre, mientras conducía Perros de la calle (Urbana Play 104.3), al momento de referirse a los recortes que el Gobierno viene trazando en Discapacidad. "Imaginá alguien que tiene un hijo o un hermano que necesita terapias especiales, integración escolar y un montón de atención. Esos padres se desviven para que su hijo tenga una vida un poco más fácil", había manifestado en la tarde de ayer con la voz ya quebrada.

Tras esto último, había añadido: "Eso no es grieta, es tener en cuenta lo que significa nuestro país, el orgullo de tener hospitales públicos para quienes no tienen obra social. Ojalá no te pase, porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso". Luego de mencionar esas palabras, no pudo continuar y estalló en llanto, mientras quienes lo acompañaban en el panel trataban de consolarlo.

Aquello generó comentarios de todo tipo en las redes sociales, desde las personas que se conmovieron y también dejaron entrever lo sensibles que este tema los deja, hasta quienes se mofaron de él y lo apuntaron por considerarlo algo meramente político. Dentro del grupo de "detractores" parece entrar Mario Pergolini, quien mediante una parodia decidió burlarse de su colega.

La burla de Pergolini a Kusnetzoff

La pantomima inició al momento de hablar sobre la salida de Moski, influencer que ha dejado su faceta de streamer. "Se había ido diciendo que... voy a llorar, lo quiero decir llorando", expresó el reconocido conductor, que en ese momento sacó unas gotas oculares para simular unas lágrimas. "¿Estoy llorón ya?", preguntó tras aplicarse el producto.

"Porque cuando hablan de Moski viste lloran todos. Porque Moski se fue de aca...", sostuvo, hasta que una panelista la interrumpió: "¿Qué pasa, te vino?". "Me vinieron las lágrimas. Moski, le abrimos las puertas, le hicimos todo", continuó Pergolini, llevándose las manos a la cara y emulando un llanto.