Andy Kusnetzoff rompió en llanto en pleno vivo.

Andy Kusnetzoff se quebró en vivo durante Perros de la calle (Urbana Play 104.3) mientras hablaba de la situación que atraviesan las familias de personas con discapacidad tras los recortes del Gobierno de Javier Milei. “Perdón, me angustié”, alcanzó a decir el conductor, visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos, luego de un silencio que sorprendió a sus compañeros.

El momento comenzó cuando Leonardo, un hombre desempleado, se acercó a la radio para pedir ayuda laboral. Tras escucharlo, el psicólogo Gabriel Rolón reflexionó: “No es lo mismo un número que un ser humano. Cada uno de esos números es una historia, una familia, un nombre”.

El llanto de Andy Kusnetzoff en pleno vivo mientras hablaba de los recortes en el presupuesto de discapacidad

Kusnetzoff tomó esas palabras y las vinculó con la realidad de las familias que reclaman por la ley de emergencia en discapacidad. “Imaginá alguien que tiene un hijo o un hermano que necesita terapias especiales, integración escolar y un montón de atención. Esos padres se desviven para que su hijo tenga una vida un poco más fácil”, expresó con la voz quebrada.

El conductor destacó la importancia de la educación y la salud públicas: “Eso no es grieta, es tener en cuenta lo que significa nuestro país, el orgullo de tener hospitales públicos para quienes no tienen obra social. Ojalá no te pase, porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso”. Poco después, no pudo seguir hablando y rompió en llanto, mientras Rolón lo consolaba: “¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse con esto?”.