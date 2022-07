Peligra la relación entre Locho Loccisano y Majo Martino

Tras haberse confirmado el noviazgo entre los dos exparticipantes de El Hotel de los Famosos, se revelaron detalles que indican lo contrario.

Locho Loccisano y Majo Martino se pusieron de novios tras su participación en El Hotel de los Famosos, pero parece que hay un tercero en discordia. A través de LAM, Ángel De Brito expuso algunos detalles reveladores que dejan mal parada a la periodista e involucra a un exparticipante del reality show.

Sin dudas que Locho Loccisano es el participante más querido que dejó El Hotel de los Famosos y la experiencia en el reality show emitido por El Trece le dejó un noviazgo: Majo Martino, con quien se muestran muy felices. Sin embargo, el sugerente comentario realizado en LAM por Ángel De Brito despertó todo tipo de especulaciones.

Allí fue entrevistado Martín Salwe, que fue el antagonista principal y todo lo contrario a lo que dejó el actual jurado de Canta Conmigo Ahora. Entre otros temas hablaron del vínculo que tuvo con Majo Martino, amigos antes del certamen y actualmente distanciados a raíz de los momentos tensos vividos dentro del hotel.

"Adentro sentí una distancia. Es un tema normal, era mi amiga afuera y adentro no se vio", expresó Salwe al respecto. En medio de su relato, una panelista del programa sostuvo que Majo declaró que "le prometiste que la ibas a contener si en algún momento se sentía mal y después todo eso no estuvo".

En ese momento, Ángel De Brito interrumpió para lanzar una fuerte revelación que sorprendió a todos en el estudio. "Majo está enamorada de vos, no de Locho", soltó el conductor de América TV, mientras que al locutor se le escapó una sonrisa y respondió: "¡No! De Locho".

"Te tiene acá, cada vez que viene dice 'Salwe Salwe Salwe'. Lo único que dice. Fuera de cámara es peor", agregó De Brito. Cuando se esperaba alguna otra reacción del subcampeón de El Hotel de los Famosos, no tocó más el tema y la entrevista siguió su curso, por lo que dejó entrever alguna historia detrás entre ambos que perjudicaría a Locho Loccisano.

Silvina Luna humilló a Martín Salwe por el tamaño de su pene

Silvina Luna rompió el silencio y mandó al frente a Martín Salwe con un humillante dato sobre el tamaño de su pene, en una de las noches apasionadas que compartieron en El Hotel de los Famosos (El Trece). "¡No alcanzó!", aseguró la modelo con una pícara reacción que hizo tentar a las angelitas.

Invitada a LAM (América TV) Silvina Luna habló de las peleas que tuvo con su ex, el locutor Martín Salwe, en el reality de El Trece y aunque indicó no estar segura de lo que le dijo, precisó que seguro fue un comentario machista como "bien que te gustó tal cosa". En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si durante ese tiempo tuvieron encuentros sexuales y la modelo reconoció, avergonzada: "No, hubo un cosita abajo de las sábanas. No fue sexo. Fue un toqueteo, pero...".

Picante, el conductor disparó: "¿Poquito? No encontraste mucho...por lo que dijiste recién". Con espíritu divertido y un poco decepcionada con lo que encontró, Silvina se sumó a la chicana e hizo reír a las angelitas: "Me quedé ahí...con ganas. ¡No alcanzó!".