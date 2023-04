Pedro Alfonso contó una desopilante anécdota sobre el nacimiento de su hija: "Placa de Crónica"

Pedro Alfonso reveló cómo se enteró del nacimiento de su hija Olivia a través de una placa de Crónica TV.

Pedro Alfonso sorprendió a todos con una desopilante anécdota en la que reveló detalles sobre el nacimiento de su hija Olivia. "Por una placa de Crónica", contó el actor y productor ante la atenta mirada de Fer Dente, conductor de Noche al Dente, por la pantalla de América TV.

La relación de Paula Cháves y Pedro Alfonso desde el comienzo estuvo marcada por los medios de comunicación. Es que la pareja se conoció mientras él era productor de Ideas del Sur y ella participaba de Showmatch, el ciclo más destacado de la productora de Marcelo Tinelli. Lejos de quedar en un romance mediático, Cháves y Alfonso tuvieron tres hijos y suelen mostrarse felices en las redes sociales.

En su visita a Noche al Dente, el ciclo que conduce Fer Dente por la pantalla de América TV, Pedro Alfonso reveló una insólita anécdota respecto al nacimiento de Olivia, su hija más grande nacida en el 2013. "¿Es verdad que Pedro Alfonso se enteró del nacimiento de su hija Olivia por el canal Crónica?", preguntó el conductor, sorprendido ante la información que tenía entre manos.

Tras confirmar el dato, Alfonso contó la desopilante anécdota. "Sí, es tremendo porque es verdad. Llegamos a la clínica, iba a ser parto natural y terminó siendo una cesárea. Se la llevaron a Pau, todo había sido medio imprevisto. Me llevaron a un vestuario, me dieron la cofia. Yo estaba esperando y nadie me venía a buscar", comenzó explicando el humorista.

"En un momento, dije: 'Voy a ver el celular'. Y cuando miro, veo en Twitter una placa roja que decía: '¡Nació Olivia Alfonso!' Y yo seguía ahí en el vestuario, como diciendo 'nadie me vino a buscar'", siguió contando, divertido. Tentado por el relato de su invitado, Fer Dente acotó: "Chicos, soy el padre...".

"Fue tal cual así. Después, lo que pasó es que todavía no había nacido y vino la enfermera y me pidió que lo acompañara. Pero bueno, los de Crónica habrán visto que habíamos entrado a la clínica, que era inminente y tiraron la noticia", cerró Pedro Alfonso, dejando en claro que finalmente sí pudo acompañar a Paula Cháves durante el nacimiento de Olivia.

El comunicado de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "No sabemos qué fue"

Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron a sus fans al contarles que agradarán su familia. La modelo y el productor que se conocieron en Showmatch en 2010 tienen tres hijos en común y recientemente sumaron a un nuevo integrante a su lujosa casa.

Paula y Pedro adoptaron a una perra galgo por un tiempo, ya que pusieron su casa a disposición para ser hogar de tránsito. La conductora de Bake Off Argentina compartió una historia de Instagram en la que mostró cuán unidos son sus tres hijos con la mascota.

La familia Chaves-Alfonso decidió llamar a la perra Matilda. En la publicación que Paula hizo en su Instagram se puede ver a la más pequeña del clan, Filipa, acariciando a la perra, mientras que su hermano mayor la miraba con expresión de amor. "Bienvenida a tu nueva vida, Matilda. Llena de amor y mimos… No sabemos qué fue lo que viviste antes, pero ojalá te lo puedas olvidar rápido y empezar a disfrutar de todo lo que te espera", expresó Chaves. Y cerró: "Involucrarse, transitar... anímate a cambiarles la vida.. Gracias @huellitasperdidasok por motivarme y acompañarme. Las amo".

"Te mandé una vez para ver si podías difundir en Historias, accediste sin drama, después nos conocimos rescatando y salvando gatitos, siempre un amor, siempre abriendo las puertas de tu casa, con la buena onda de ayudar. Y ahora transitando y dándole el mejor ejemplo a tus hijos, que son lo más. Gracias Pau, gracias siempre ¡Te amamos!", escribieron en uno de los comentarios desde el refugio que contactó la modelo.