Paula Chaves rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Paula Chaves publicó una foto junto a su partera, Edith, y habló sobre los rumores de embarazo.

Desde hace semanas Paula Chaves demuestra un interés muy grande por la maternidad. Actualmente es mamá de tres hijos, Filipa, Olivia y Baltazar, que comparte con su pareja Pedro Alfonso. Ahora, publicó una nueva foto en su cuenta de Instagram al lado de su partera, Edith, para anunciar que se viene un nuevo proyecto en camino.

Esta pasión de la exconductora de Bake Off Argentina por la maternidad estuvo siempre latente, según contó, aunque ahora la siente con más fuerza que nunca. Es por esto que había anunciado el nuevo camino que quiere para su vida: convertirse en doula, esas mujeres que asesoran a embarazadas y las acompañan psicológicamente durante sus primeros pasos en la maternidad.

Ahora, Paula publicó una foto con Edith, la partera que la asistió en el nacimiento de su hija Filipa, y anunció: “Se vienen cosas lindas juntas... Qué lindo es tenerte cerquita”. Para evitar las especulaciones, debajo agregó en letras mayúsculas una aclaración muy importante: “No estoy embarazada”. En otra de las fotos en la que aparece Filipa mirando a Edith, Paula escribió los pensamientos de la pequeña a modo de chiste: “A vos te tengo de algún lado. ¿Sos la que me ayudaste a nacer?”.

Paula Chaves junto a Edith, la partera que la asistió durante su embarazo.

Paula Chaves junto a Edith, su partera, y su hija Filipa.

Qué es ser una doula: la polémica por el nuevo destino de Paula Chaves

Paula Chaves había hablado sobre sus deseos de convertirse en doula durante una entrevista con TeleShow. Este trabajo despertó una gran polémica entre los usuarios de las redes sociales, ya que las mujeres que lo ejercen no tienen un título de médicas ni de psicólogas y muchas personas no lo consideran legítimo.

Por otro lado, las doulas no son un invento de la Modernidad sino que existen desde la Antigua Grecia, cuando las mujeres que ejercían tareas de servidumbre acompañaban a las mujeres durante su embarazo para asistirlas emocionalmente. Años después, este rol se mantuvo en el tiempo entre muchas mujeres de comunidades y barrios que no cuentan con una familia o con alguien que las apoye y acompañe.

Paula Chaves se mostró muy apasionada por esto desde que descubrió que sentía “una fascinación por los nacimientos” inexplicable. “Me mueve un montón esto. Hubo un llamado, algo de querer acompañar a mujeres gestantes. Siento que es mi misión en la vida. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar”, declaró.