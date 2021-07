Patricia Sosa contó que encontró a Oscar Mediavilla con cinco mujeres en un ascensor en Rusia: “Un espectáculo inmundo”

La cantante pasó por los Mammones y contó su versión de la historia de Mediavilla en Rusia.

Patricia Sosa pasó por Los Mammones y, fiel a su estilo y energía, dejó a los televidentes con una variedad de respuestas sorpresivas. Junto al conductor Jey Mammón, la artista repasó su amplia y variada trayectoria en la música, se divirtió recordando anécdotas de su vida con Oscar Mediavilla y terminó con un recital de lujo junto al piano del conductor.

En cuanto a su histórica relación con Mediavilla, el conductor le preguntó por una anécdota que la pareja había vivido en Rusia y que había relatado el músico en su paso por el programa. “Queremos saber tu versión”, le pidió Jey, y Patricia lo simplificó con una frase lapidaria: “Oscar tenía un pedo chicos...”, resumió y pasó a dar su punto de vista.

Después de un recital de La Torre, Oscar se había quedado hablando en el hotel con un colega ruso. A falta de un idioma en común, eligieron comunicarse como si fueran pollos, en un código que solo ellos entendían y aburría al resto. Uno a uno los fueron abandonando, incluida Patricia que se fue a su habitación.

A las 5 de la mañana, Patricia se levantó y vio que su pareja no estaba en la cama. “Este se perdió”, pensó. Y salió en busca de Oscar por los pasillos de un hotel de diez mil habitaciones. “Se abre la puerta del ascensor y estaba él con cinco minas, hecho un bollo, las minas todas entrelazadas. Un espectáculo inmundo”, evocó la cantante. ante las carcajadas del estudio. “¿Qué le dijiste?”, preguntó el conductor, y la invitada pidió permiso para putear: “Andate a la reputa madre que te parió. Me fui, cerré la puerta y él empezó a golpear con un pedo atroz... Por una semana no le abrí”, cerró.

Patricia Sosa defendió a Laura Novoa

Encendida la polémica que generó en redes sociales el supuesto cachet que cobró la actriz Laura Novoa en el acto homenaje a todas las víctimas fatales que se cobró el COVID-19, organizado por el Gobierno de Alberto Fernández, la cantante Patricia Sosa defendió a su colega artista y cruzó a todos los haters: "¡Qué sé yo lo que cobró Laura Novoa! Y no creo que haya cobrado nada, tampoco. Menos la barbaridad que dijeron que cobró”.

Tras el descargo de Laura Novoa aclarando que no había cobrado casi un millón de pesos por esa presencia, Patricia Sosa -que también participó del acto- fue consultada por el escándalo en el programa Por si las moscas (La Once Diez) y manifestó: "Me llamó Lito Vitale para este homenaje a quienes se murieron por el Covid. Y yo pensé que lo único que tengo es mi voz, para homenajear a mis muertos, de mi país. Ni siquiera pasó por un acto político”.

“Una señora me dijo: ‘¿Por qué no saliste al balcón y cantaste?’. Porque mi vecino está vivo. Tengo amigos que se murieron, familia que se murió, amigos que no la están pasando bien porque están internados. Yo también soy parte de este pueblo y lo único que tengo para ofrecer es mi voz y la puse al servicio de todas estas familias que están sufriendo. Y para todas esas almas, para que puedan elevar un poco más rápido”, agregó la cantante.