Pasó al aire: una periodista de TN fue a cubrir la inundación en La Plata, no vio un pozo y se cayó en vivo

Paula Berlini es periodista de TN y durante la tarde del 17 de agosto se hizo noticia por un hecho inesperado. Es que la protagonista se acercó a La Plata para cubrir la inundación sufrida en la zona, a raíz de las fuertes tormentas, y cayó sin querer en un pozo. Todo quedó filmado.

"Vamos a tratar de ingresar a este barrio. Estan pidiendo que no entren los autos porque se inundan las calles, el agua no escurre. Encima está lloviendo muy fuerte, se me hace muy difícil para mí caminar. ¡Ay!", fueron las palabras que dijo Paula Berlini antes de caerse al pozo.

Tras lo ocurrido, Paula Berlini volvió a hablar y expresó: "Esto es una locura. Realmente es muy peligroso, yo perdí el control. No puedo escuchar a nadie. Me di un golpe tremendo, me caí". El movil continuó con normalidad pese al infortunio sufrido por la cronista.

Elecciones 2023: quién ganó la pelea por el rating en la TV

En una nueva jornada electoral, debido a las elecciones PASO 2023, la expectativa estuvo puesta en los resultados, pero también en la competencia por el rating en los distintos canales de televisión, en especial las señales de noticias. A las 11:07, en plena emisión de sufragio por parte de los principales candidatos, TN lideraba la pantalla del rating con 4.0, duplicando a Crónica TV, que registraba 2.5. Por su parte, LN+ hacía 2,2 y C5N 2.0.

Sin embargo, la tendencia se revirtió a media tarde (14.30) con Argenzuela, el programa de Jorge Rial en C5N: la señal ascendió a 4.3 puntos, liderando el rating. En ese horario, TN perdió una décima (3,9), mientras que LN+ ganaba (2.3). En el caso de Crónica, midió 1,6 puntos, por encima de Canal 26 (0,7) y A24 (0,6).

C5N se mantuvo por encima de los otros canales. Ya en el cierre de los comicios, y en pleno crecimiento de la expectativa, el canal mantenía su primer lugar (5,9), con LN+ detrás (4,3). TN, por su parte, se quedaba en 4,0. Crónica medía 2,2, Canal 26 tocaba los 1,8 y A24 1,7.