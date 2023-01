Participó en Gran Hermano y ahora es una estrella de cine para adultos: "Es bastante duro"

Un participante que formó parte de Gran Hermano trabaja como actor de películas eróticas en España. El radical cambio de vida de una de las personalidades reconocidas del reality de Telefe.

Por la casa de Gran Hermano pasaron varios participantes a los que se les abrieron las puertas de diversos trabajos. Uno de ellos es un exconcursante que logró adquirir reconocimiento por parte del público y que, curiosamente, comenzó a trabajar como actor porno.

Se trata de Emiloiano Boscatto, exparticipante de GH en 2011, edición en la que Cristian "U" se consagró como el ganador del certamen emitido por Telefe. El cordobés, quien hace siete años vive en Madrid (España), dio detalles de cómo fue que se convirtió en actor de películas para adultos y también precisó cuánto dinero gana: "Cambié un poco de profesión. Me dediqué al mundo del triple X", indicó en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine).

"¿Sos una estrella porno?", indagó Carmen Barbieri. Y Emiliano le marcó: "La verdad que sí. Me va muy bien. Pero yo soy de películas, digamos, triple X gay". Asimismo, dejó en claro que en el rubro ya no se graban "películas enteras". "Se hacen escenas y una escena te puede llevar más o menos ocho horas", explicó.

Cuánto dinero gana Emiliano Boscatto en Gran Hermano

Consultado por el dinero que gana por filmar películas para adultos, Emiliano Boscatto indicó que cobra "bastante" dinero. "Te pagan más o menos lo que ganarías trabajando un mes en un trabajo normal aquí", señaló. Y luego, el ex participante de Gran Hermano decidió revelar que gana aproximadamente 1.600 euros por filmar.

Por otro lado, Boscatto advirtió que se trata de "un trabajo bastante duro". "Tenés que estar bien, de mucho ánimo, depende además con quién te toca... para mí fue como una experiencia, no lo hice por dinero, la verdad, porque ya tenía mi trabajo aquí", añadió, a modo de conclusión.

Tomás Holder, de Gran Hermano 2022, fue detenido por la policía

El primer eliminado de Gran Hermano fue demorado y detenido por la Policía a causa de los ruidos molestos que estaba generando con su auto, mientras paseaba a toda velocidad y con la música alta.

“Tomás Holder había terminado sus compromisos en Punta del Este y después de aprovechar para vacacionar allí unos días, tenía que encarar derechito para Pinamar donde tenía arregladas ciertas presencias. Sin embargo, tuvo un desvío en el camino y pasó por la ciudad de Gualeguaychú”, contaron en un informe de LAM (América TV).

Y sigue: “Como ya es costumbre, Tomás no pudo pasar desapercibido y se paseó por las calles a toda velocidad y con la música al máximo volumen. Frente a tanto escándalo, la policía entrerriana terminó por detenerlo y mantenerlo demorado durante varias horas, tanto a Tomás como al amigo que lo acompañaba”.

Ángel de Brito sumó que Holder le negó varias entrevistas y que además no le responde los llamados, ya que "estaba muy enojado" con algo que contó sobre él en relación al escándalo con la fiesta Bresh. "Me mandó un mensaje y me dijo ‘no sean payasos, dejen de mentir de eso de discriminador y esas mentiras’. No son mentiras, son cosas que él subió en las redes, que él dice que es un personaje, pero que a mucha gente de la Bresh le cae mal y no lo quiere tener ahí adentro", cerró el conductor.