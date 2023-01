Participante se sacó la ropa en la cocina y se pudrió todo en Gran Hermano

Un participante de Gran Hermano se quitó toda la ropa frente a las cámaras del reality de Telefe. Como consecuencia de lo sucedido, en las redes sociales repudiaron el accionar del concursante.

A pocas horas de una nueva gala de eliminación, la casa de Gran Hermano se vio revolucionada en la transmisión de Pluto TV que tuvo lugar el pasado sábado 21 de enero: un participante se sacó toda la ropa en la cocina y quedó desnudo frente a las cámaras de televisión, hecho que causó malestar en las redes sociales.

Se trata de Ariel Ansaldo, concursante que desde que ingresó a la casa protagonizó diversas discusiones con Walter "Alfa" Santiago, que lo maltrató en varias oportunidades y lo discriminó por su físico. Tras haber pasado la tarde de sol en la pileta, el participante de 45 años se cambió nada menos que en la cocina enfrente de Maxi, que mientras tanto le hablaba.

El hecho provocó el repudio de las redes sociales, teniendo en cuenta que no es la primera vez que Ariel queda desnudo en público: hace unas semanas, el oriundo de Berazategui (Provincia de Buenos Aires) se cambió en el patio de la casa de Gran Hermano y fue Maxi el encargado de pedirle que lo haga en un ámbito más privado.

Lo que por el momento no quedó claro es si la producción de Gran Hermano analiza sancionar a Ariel debido a este tipo de conductas que infringen las reglas de convivencia de la casa.

Las redes sociales repudiaron el accionar de Ariel en la casa de Gran Hermano

El impensado comentario de la hija de "Alfa" de Gran Hermano

La hija de Walter "Alfa" Santiago rompió el silencio en una charla con Georgina Barbarossa y reveló que no estuvo de acuerdo con la decisión de su padre de ingresar a la casa de Gran Hermano. "A mi papá le encantan las cámaras", contó la joven Ángeles, invitada al ciclo de Telefe para opinar sobre cómo vive Alfa el encierro en el programa más popular de la televisión argentina.

Alfa es uno de los participantes que más polémica generó en su paso por la actual temporada de Gran Hermano, competencia que lo tiene como uno de los mayores candidatos a llevarse el premio mayor. El hermanito se mostró muy duro durante buena parte del reality y los pocos momentos en los que necesitó consuelo fueron con el recuerdo de Ángeles, su única hija.

Mientras en la casa de Gran Hermano armaban el arbolito de Navidad el pasado 8 de diciembre, Alfa no pudo ocultar sus lágrimas durante una crisis de llanto y aseguró que era porque extrañaba mucho a su hija y su hermano. Algo similar sucedió cuando la producción del reality les mostró a los hermanitos los mensajes que les habían mandado sus familiares por las fiestas.

En las últimas horas, Ángeles finalmente rompió el silencio en una charla con Georgina Barbarossa y sorprendió con sus definiciones sobre el polémico participante de 60 años: "A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí". "A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa", agregó la joven.

"Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia", sumó respecto a cómo ve el desempeño de su padre en Gran Hermano. Para cerrar, Ángeles hizo referencia a cómo es Alfa en su vida usual, fuera del popular reality: "Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de 'a la vida vinimos para disfrutar'".