Participante expuso que su padre trabajó para Gran Hermano: tensión en Telefe

Un participante sorprendió a los televidentes luego de que expusiera que su padre trabajó en la producción de Gran Hermano. El dato que incomodó a todo Telefe.

En Gran Hermano se conoció un dato que alimenta los rumores de acomodo de uno de los integrantes de la casa. En las últimas horas, se viralizó un comentario en el que un participante del reality reconoció que su padre trabajó para la producción de Telefe.

Se trata de Julieta Poggio, que desde hace varias semanas viene en el centro de la polémica por parte de varios usuarios de las redes que denuncian que es una de las concursantes favoritas por parte de la producción de GH, el programa con más rating de la TV argentina en la actualidad.

Justamente, un antiguo comentario de la cuenta de Twitter de Julieta se hizo viral y generó tensión en los pasillos de Telefe, que intenta evitar las acusaciones de favoritismo en el programa conducido por Santiago del Moro. "Mi papá puso un jardín vertical en la casa de Gran Hermano", expresó la actriz, el 29 de abril de 2015.

Quién es Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022

Julieta Poggio tiene 21 años de edad, se desempeña como modelo, actriz y profesora de danza. De acuerdo a lo que comentó en su presentación para Gran Hermano, estudió "ballet y jazz, pero hoy en día lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón". Asimismo, indicó: "Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta".

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano que fue señalada como "acomodada".

En tanto, Poggio dejó en claro que no le gusta "cocinar", "limpiar" ni "lavar los platos". "Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que que se la banquen, yo soy así", concluyó.

Denuncian fraude en Gran Hermano: el video que incomoda a Telefe

La denuncia se conoció a través de un video de TikTok en el que una espectadora de GH intentó sumarse a la votación final del programa: en el mismo, una mujer intentó votar a Julieta para que abandone la casa y no pudo por un "error del sistema". En cambio, cuando intentó votar a Ariel a modo de prueba, la aplicación funcionó correctamente.

"Fraude en Gran Hermano. Julieta se quedó por trampa", tituló el usuario de la mencionada red social. Y finalmente, la fanática disparó duras declaraciones contra la producción del programa: "Los de Gran Hermano son un fraude. Quiero votar a Julieta y ponerle 5 votos... y no me deja. Ahora..., si quiero votar a Ariel y le pongo 5 votos..., me deja". Lo curioso es que no es la primera vez que se da una denuncia de este tipo en las redes sociales.

Lo cierto es que otros usuarios y usuarias de las redes también acusaron de "fraude" y "acomodo" de Julieta Poggio en el exitoso reality show, que mientras tanto alcanzó un pico de 24,6 puntos de rating, el más alto de la presente edición, y un promedio de 22,3.