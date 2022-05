Participante de Los 8 Escalones se indignó en vivo y Guido Kaczka estalló: "Te reís"

Una participante de Los 8 Escalones lanzó un fuerte reclamo y Guido Kaczka reaccionó con un picante comentario. El insólito momento que se vivió en el programa de El Trece.

En Los 8 Escalones se vivió un momento sumamente insólito. Una participante decidió hacer un descargo personal y filtró cuál fue el conflicto familiar que tuvo antes de asistir al programa. Como consecuencia, Guido Kaczka reaccionó de manera picante en el El Trece.

Todo comenzó al momento de la presentación de los concursantes. Gimena tomó la palabra y contó a qué se dedica: "Soy licenciada en Recursos Humanos. Tengo una consultora y me dedico a hacer búsquedas y selección de personal". Y luego, Guido le preguntó sobre el motivo por el que decidió participar: "¿Fue una idea tuya anotarte?". Entre risas e indignación, la concursante hizo una sorpresiva confesión.

"Sí, sola...", aclaró la mujer. "Te reís... ¿no querías en principio?", indagó el conductor de Los 8 Escalones. Sin embargo, la participante respondió de manera contundente: "Yo sí, mi familia... me dijeron: 'Estás loca'". En el estudio de El Trece se generó un ambiente de mucha tensión, pero Kackza siguió consultando.

Guido Kaczka: "¿Te dijeron que no vayas? ¿No te impulsaban o no te alentaban?".

Participante: "No les doy mucha bolilla en realidad. Hago lo que quiero. Hablo de mí".

Guido Kaczka: "¿Vos lo avisaste en el grupo familiar?".

Participante: "No, no, hablo de mi marido y mis dos hijos".

Guido Kaczka: "¿Qué te dijo tu marido?".

Participante: "Ni me nombres, ni me digas nada...".

Guido Kaczka: "¿No quiere que salgas en la tele?".

Participante: "Él me dijo eso... cómo te animás a ir, que no lo nombre a él y que no diga que se llama 'Rodrigo'".

Guido Kaczka: "¿Y qué te dijo tu hijo?".

Participante: "Luca tiene 20 años. Él es más como el padre y me dijo: 'No, mamá'. El chiquitito me dijo: 'Andá, mamá. Divertite'. Estoy tramitando la ciudadanía italiana para mí y mis hijos. Si me gano el millón para pagar esos gastos, me quiero ir a Italia, pero sola... sin marido y sin hijos. ¡Me lo merezco!".

Guido Kaczka compartió en El Trece el calvario personal que vivió de niño

En el marco del ciclo Los 8 Escalones Kids, Guido Kackza presentó a Gastón y Lourdes, padre e hija: "Ella va al colegio parroquial de San Justo y su papá es director técnico de fútbol de divisiones juveniles" Y luego, trató de indagar acerca del trabajo del hombre: "¿En las tribunas los papás siguen diciendo malas palabras".

Gastón asintió y admitió que en los partidos de fútbol que juegan los niños "un poquito se grita". Sin embargo, y de manera inesperada, Guido confesó que en su época como futbolista, también sufrió los violentos accionares de los padres que miraban los partidos desde las tribunas.

"Cuando yo iba a jugar, a veces gritaban una cosas", compartió Guido Kaczka, a modo de confesión. De todas formas, optó por cortar el asunto y continuar con la transmisión del programa para que la niña respondiera quién era el autor de una canción que puso la producción.