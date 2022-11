Participante de Gran Hermano destrozó a La Bombonera: "Es horrible, le falta la mitad"

Un participante de Gran Hermano tuvo palabras durísimas contra la cancha de Boca. Quién es la persona que habló mal de La Bombonera.

Gran Hermano continúa dando qué hablar y ofrece momentos que rápidamente se vuelven virales. De hecho, en las últimas horas una de las participantes habló muy mal de la cancha de Boca, destrozando al estadio más conocido como La Bombonera.

“Nunca fui a la cancha. De chiquita siempre quise ir, pero a la de River. Ni en pedo voy a la de Boca, mi papá me cuelga en el patio de mi casa. Igual no iría, no pienso pisar ese lugar horrible”, expresó la autora de esta frase. Quien esbozó estas palabras es Coti, en una charla íntima con "El Conejo".

Revelando que es hincha de Boca, Alexis intentó convencerla para que lo acompañe a La Bombonera, pero no hubo caso. "Si vas conmigo no te va a pasar nada”, insistió el cordobés, a lo que Coti respondió: "¡Pero le falta la mitad! De entrada te digo que no voy a entrar. Vamos al Monumental. No quiero conocer La Bombonera”.

Se pudrió todo entre Daniela y las mujeres de Gran Hermano

Juliana, Coti, Romina y "La Tora" tuvieron una fuerte charla sobre el rol de Daniela dentro de la casa de Gran Hermano y llegaron a la conclusión de que divulga información dentro de la casa con la intención de generar conflictos.

"Es muy mentirosa, boluda. Le dije: 'Con Juli también me armastre quilombo'. Le dije que estaba quedando mal, que me poarecía buena piba y que la quería. 'Estás quedando mal entre todas, se está hablando mucho de vos'", comenzó Romina en medio de una charla con sus tres compañeras en los sillones del patio de la casa de Telefe.

Juliana cuestionó a su compañera y fue aún más drástica con Daniela: "Hay que ver hasta qué punto es buena gente. La otra vez dijo que yo me había enojado con vos (mirando a Coti), que no sé qué. Nada que ver. De boluda no tiene un pelo". María Laura luego se incorporó a la charla y soltó: "Yo lo único que sé es que no me gustan los malos tratos para nadie. Y no lleven y traigan, háblenlo", y aconsejó a sus compañeras que hablaran con Daniela.