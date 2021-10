Participante de Bake Off romantizó un femicidio: vergonzoso momento en Telefe

En Bake Off, una participante romantizó el femicidio y en las redes sociales explotaron por el vergonzoso momento que transmitió Telefe.

En Bake Off Argentina 2021 (Telefe) se vivió un momento vergonzoso durante la emisión del pasado domingo 3 de octubre. Paula, una de las participantes, romantizó un femicidio, por lo que los fanáticos del reality show de pastelería que conduce Paula Chaves estallaron en las redes sociales. Por lo tanto, el programa del canal de las tres pelotitas que cuenta con un jurado de lujo como Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar quedó en el ojo de la tormenta otra vez.

Teniendo en cuenta que empezó el mes de octubre, que contará con Halloween el domingo 31, el desafío del programa consistió en elaborar una "torta de terror", con diferentes ideas al respecto. Entonces, la concursante Paula dijo que iba a hacer una preparación vinculada con un "crimen pasional" para referirse a las mujeres asesinadas. Allí fue cuando en las diversas plataformas, en especial en Twitter, destrozaron tanto a ella como al ciclo en general por ese comentario tan desafortunado.

“Pasteleros, van a tener que hurgar en su parte más oscura. Abandonemos los colores claros, nada de rosa, nada de color pastel... Hoy vamos a lo oscuro, a lo dark, al miedo, a lo profundo, por eso para el desafío inigualable de hoy van a tener que hacer una torta de terror”, introdujo Chaves. Además, reveló que debían sumar a su preparación 10 cakepops. De acuerdo a la consigna, la torta debía tener al menos 12 cm. de alto, al menos un sabor de bizcochuelo y 2 rellenos elaborados.

Bake Off Argentina 2021: el resumen del domingo 3 de octubre

Con esta iniciativa particular al aire y a pesar de que en las horas previas se rumoreó con que Emiliano Dibernardi iba a ser eliminado, finalmente Celeste quedó afuera del reality de pastelería, por lo que continuó con los pasos del taxista Gabriel Amato y de la docente María Belén Pérez.

Paula llamó la atención en Bake Off de manera negativa.

Una vez que todos habían presentado sus preparaciones, el jurado eligió a Hernán y a Kalia como los mejores, pero quien más se destacó fue la profesora de arte, ya que recibió el delantal celeste de "Pastelera estrella". Por otro lado, los más flojos en este caso fueron de Ximena, Gianluca y Celeste, aunque esta última finalmente fue la que se quedó al margen de la competencia.

“La verdad es que estoy contenta. Más allá de que soy re llorona y creo que se dieron cuenta, me emociona mucho haber pasado por acá porque desde el momento del casting me di cuenta de qué es esto", comentó entre lágrimas Celeste en su última participación en Bake Off.

El repudio de las redes sociales tras el comentario de la participante de Bake Off