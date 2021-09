Pampita y su tensa entrevista con LAM: "No me interesan"

La charla caliente entre Pampita y Maite Peñoñori, una de las panelistas de LAM, el programa de TV de Ángel de Brito por El Trece.

La disputa mediática sigue entre Pampita y LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) luego de que Carolina Ardohain ninguneara a las panelistas del programa que lidera Ángel de Brito durante una entrevista. Como consecuencia de ello se dio una tensa charla entre la conductora de Pampita Online (Net TV) y Maite Peñoñori en el estudio de ShowMatch, La Academia (El Trece). "Las cosas que no me interesan me las olvido rápido", le dijo entre otras cosas la modelo a la periodista de espectáculos como parte de la conversación.

Todo comenzó cuando en el intercambio inicial con de Brito la pampeana disparó contra las "angelitas" que lo secundan en el ciclo matutino de la televisión abierta: la propia Peñoñori, Cinthia Fernández, Yanina Latorre, Pía Shaw, Mariana Brey y Andrea Taboada. "Yo no sabía que iba a ser así el formato... Van a tener que esperar a ver si algún día tienen un programa propio", le dijo en aquel momento, lo que motivó las filosas respuestas de todas las mencionadas y luego derivó en esta entrevista picante entre Pampita y Peñoñori.

Pampita vs. LAM: la tensa charla con la panelista Maite Peñoñori

Maite: "Noche difícil para Rocío Marengo, que terminó explotando...".

Pampita: "Está bueno hacer catarsis, sacarse todo lo que uno tiene adentro. Después andás más liviano por la vida. A mí me gusta".

M: "¿Por eso disparaste contra nosotras, ´Caro´, el otro día con Ángel? Liquidaste a las ´angelitas´...".

P: "Yo la pasé muy bien en el programa, no tuve que disparar nada. Ángel fue súper respetuoso, cálido y fue una muy linda entrevista. Fue muy profunda, estuvo lindo".

M: "Pero nos chicaneaste, dijiste que cuando las "angelitas" tengan un programa..." (iban a poder entrevistarla).

P: "No me acuerdo".

M: "¡Qué memoria corta tiene, Pampita!".

P: "Sí, las cosas que no me interesan me las olvido rápido".

M: "Ah, no te interesan las ´angelitas´... Igual vos aclaraste que no tenías problemas de que te hagamos preguntas".

P: "Yo ando por la vida muy liviana, está bueno eso".

M: "¿Sin rencores?".

P: "No, no tengo enemigos en el ambiente, por lo menos de mi parte".

Yanina Latorre vs. Pampita

La rivalidad entre una de las principales panelistas de LAM y la conductora de Net TV no es nueva, sino que el conflicto entre ambas viene ya desde hace bastante tiempo y hay demasiados ejemplos al respecto. Por caso, en julio de 2020, la modelo reveló en su programa cuánto ganaban las "angelitas" por mes y Yanina estalló en vivo: “Te voy a enseñar a panelear o a dar información, a ser periodista. Yo no tengo ninguna obligación, cuando doy data, de contar lo que gano. Te desafío a que vos demuestres que sos periodista, averigües cuánto gano y lo muestres. Estaría bueno que muestren cuánto ganan ellos también”.