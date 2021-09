Pampita sorprendió a Ángel de Brito con una pregunta íntima: "¿No querés ser papá?"

Ángel de Brito habló con Pampita y reveló que tanto el como su pareja piensan igual respecto a la paternidad.

Ángel de Brito suele ser muy reservado respecto a su vida privada, por lo que sorprendió cuando le respondió con sinceridad a Carolina Pampita Ardohain sobre si deseaba ser padre. El conductor de Los Ángeles de la Mañana visitó el programa de su compañera en el jurado de La Academia de Showmatch y habló tanto de sus relaciones amorosas como de la paternidad junto con su pareja.

"¿Ángel vos no querés ser papá?", preguntó Pampita en su programa, Pampita Online, yendo al hueso. Así como fue la pregunta de la modelo, la respuesta de Ángel de Brito fue igual de contundente: "No, no me surgió. Me lo preguntan mucho, vos me lo has preguntado un par de veces y no lo sentí". En ese sentido, el jurado de La Academia también explicó por qué no tiene el deseo de ser padre, aunque sea por el momento.

"Me parece que un hijo es mucha responsabilidad y en este momento no estoy dispuesto a relegar otras cosas", sumó Ángel de Brito ante la consulta de la posibilidad de agrandar la familia. De todos modos, el conductor también aclaró que "probablemente en un futuro se arrepienta", ya que no lo sintió porque si lo hubiera deseado, ya sería padre. Atenta a lo dicho por de Brito, Pampita quiso saber si su pareja pensaba de la misma forma que él. "Por suerte en eso coincidimos. Tenemos los mismos valores, la misma forma de ver muchas cosas", reveló Ángel de Brito.

La vida amorosa de Ángel de Brito

Así como nunca había hablado en público de la posibilidad de ser padre, Ángel de Brito también fue consultado por sus anteriores parejas. "¿A qué edad te enamoraste por primera vez?", preguntó Pampita, que se sorprendió por la respuesta de su entrevistado. "A los 25...", replicó el conductor de LAM. Intrigada, la modelo quiso saber si no se había enamorado anteriormente. "Bueno, sí... De verdad digo", recapacitó de Brito, que también reveló que nunca sufrió por amor ya que no lo dejaron. "Dejé, por eso no sufrí", explicó el conductor, entre risas.