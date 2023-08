Pampita reveló lo que nadie se imaginaba: "Fotos de partes íntimas"

"Pampita" hizo una impensada confesión sobre los mensajes que recibe por parte de sus seguidores de Instagram.

Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió a todos al exponer los particulares mensajes que sus seguidores le envían a través de las redes sociales. Como toda figura de la farándula, "Pampita" recibe miles de mensajes por día por parte de sus fanáticos, a pesar de no conocerlos en persona. Sin embargo, la modelo confesó que, en varias ocasiones, le han llegado a mandar fotos íntimas sin su consentimiento.

La esposa de Roberto García Moritán estuvo invitada en el programa Poco Correctos (El Trece), conducido por "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez, en donde se sometió al clásico juego de preguntas y respuestas sobre diferentes temáticas. Al ser consultada sobre sus fans, dio detalles de los extraños mensajes que sus seguidores le mandan y dejó a todos sin palabras.

Todo comenzó cuando Estefi Berardi, panelista del programa, le preguntó si alguna vez le habían mandado "fotos subidas de tono". Sin pensarlo dos veces, la modelo se sinceró y contestó: “Sí, me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram de gente que no conozco. Parece que se usa mandar como carta de presentación. Hoy es otra libertad, menos prejuiciosa, son más efusivos”, contestó.

Cuando le preguntaron de qué rubro son estos hombres que le envían fotos y si tenían que ver con el mundo empresarial o del fútbol, "Pampita" respondió: "De todos los rubros". Sin embargo, no reveló si bloquea a aquellos usuarios que le envían este tipo de contenido.

Las confesiones de Pampita: su confesión "tóxica" y su cita fallida con un hombre

Por otra parte, "Pampita" también fue consultada por Berardi sobre sus celos y sus patrones de comportamiento a la hora de estar en pareja. "¿Alguna vez revisaste un celular?", le preguntó la panelista, sin filtros. Lejos de negarlo, a modelo confesó: "Revisé muchos celulares...".

Sin embargo, dejó en claro que no lo hace en la actualidad y que únicamente lo hizo cuando su pareja le daba motivos para desconfiar. “Ya si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, concluyó.

Luego, la desafiaron a contar cuál había sido la peor cita de toda su vida. Rápidamente, recordó aquella vez en la que salió con un hombre que su amiga le había presentado y todo salió de la peor manera. “Fuimos a comer. El señor me empezó a contar que estaba mal porque se había separado y quería mucho a su exmujer con la que tenía hijos", recordó.

Después de toda una velada dándole consejos para recuperar a su expareja, el hombre finalmente lo consiguió. "Yo le dije que tratara de reconquistarla. Él me siguió hablando de eso, y yo lo animé a que lo intentara. ‘La familia es lo primero’, le dije. Y seguí haciéndole de psicóloga para que recuperara su familia. Después, el señor volvió con su ex mujer...”, cerró.