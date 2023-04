Pampita dijo lo que nadie esperaba del conflicto Nicole Neumann y su hija: "Podría ser"

La modelo habló de su maternidad y fue consultada por la distancia que hay entre Nicole Neumann y su hija Indiana. Pampita fue contundente en su descargo.

Carolina "Pampita" Ardohain habló sobre su relación con sus hijos y fue consultada por el conflicto de Nicole Neumann y su hija Indiana. La modelo reveló cómo se sentiría si sus hijos mayores quisieran vivir con su padre.

"Los hijos son totalmente libres. Los míos, con mucho respeto, sé que van a tomar sus propias decisiones. Lo van a decidir cuando lleguen los momentos, las etapas. Si quieren eso, yo encantada, cuentan con toda mi aprobación", respondió la ex jurado de Bailando por un Sueño a una pregunta sobre qué pensaría si sus hijos quieren vivir con Benjamín Vicuña.

Ardohain reveló si habló con Nicole, su compañera de jurado en Los 8 Escalones, sobre su conflicto con su hija Indiana: "No, no hemos conversado sobre eso. Y tampoco conversaría si es una cosa personal de ella. No. ¿Vos me lo estabas preguntando por eso? Pensé que me preguntabas a mí si de verdad mis hijos se querían ir a vivir con el padre".

"Le pasó a ella y me gustaría saber cómo sería tu reacción si te tocara vivir algo así", preguntó el notero de LAM. Y ella cerró: "Yo no descarto que en algún momento quieran vivir con su papá. A mí me puede pasar. Tienen una excelente relación y les encanta estar en las dos casas. Esto te lo hablo yo, a nivel personal".

El emotivo descargo de Benjamín Vicuña sobre su hija Blanca

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete", comienza el pie de foto que Vicuña escribió en su posteo el año pasado. Y siguió: "En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza".

Como consecuencia de la publicación de Instagram, miles de usuarios le dejaron mensajes de amor en la sección de comentarios al actor chileno tras su profundo descargo sobre la partida de su hija.