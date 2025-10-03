Pamela David apuntó fuerte contra Javier Milei y José Luis Espert en plena emisión de Desayuno Americano (América TV). Con tono firme, la conductora se refirió a la falta de respuestas del oficialismo en medio de las acusaciones por presuntas coimas y la crisis económica que atraviesa el país.

"Está repitiendo la fórmula de no responder preguntas. Les va a ir igual, en todo caso, digo. Si me pongo a pensar en cómo les fue en las elecciones después de no aclarar lo de las coimas, cómo les va a ir en octubre si ahora otra vez hacen caso omiso. La sociedad pide explicaciones. Lo van a ver en las urnas", expresó al aire.

La conductora no se detuvo ahí y fue más allá en su crítica hacia los referentes del gobierno: "No dejan de hablar del kirchnerismo. La tienen presa a Cristina y siguen hablando del kirchnerismo. Lo único que hacen es subir al ring a Cristina. Háganse cargo de que la gente no llega a fin de mes y que todas las cosas que están haciendo son para los poderosos".

El escándalo de José Luis Espert

El caso de José Luis Espert escaló en las últimas semanas tras un proyecto de resolución presentado por diputadas de Unión por la Patria y el bloque Coherencia, que pidieron su expulsión del Congreso por “inhabilidad moral” vinculada a denuncias de narcotráfico.

El documento, firmado por 28 legisladores, también solicita que Espert deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La iniciativa se apoya en el artículo 66 de la Constitución, que habilita a excluir a un diputado en caso de conductas que comprometan su investidura.