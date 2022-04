Palito Ortega rompió el silencio sobre su supuesta hija no reconocida: "Ya me hice los análisis"

Luego de la polémica, Palito Ortega habló en televisión y reveló su verdad detrás de esta acusación.

Luego de la polémica aparición de Rosa Ortega, la mujer que aseguró ser su hija, Palito Ortega reapareció públicamente y contó su versión sobre la situación. A semanas del escándalo, el cantante se manifestó en televisión y fue contundente sobre la acusación que lo colocó en el foco mediático.

Hace una semana atrás, Rosa dio una entrevista con A la Tarde (ciclo emitido por América TV) y aseguró ser la hija de Palito Ortega. Unos días después de que se calmaran las aguas del escándalo, el intérprete de Corazón Contento fue interceptado por el móvil del mismo programa y fue determinante sobre el tema.

"Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones", fueron las declaraciones de Rosa en su llamado con A la Tarde. Sin embargo, en su descargo, el cantante contó todo lo contrario al ser consultado por la prueba de ADN: "Ya lo hizo. Ya me hice los análisis en su momento, todo. Ya pasó".

Pese a la insistencia del movilero, Palito no dio muchos detalles sobre el tema y se limitó a contestar lo justo y necesario. Justamente, el cantante también fue consultado por la posibilidad de hacerse un nuevo ADN en caso de que "la Justicia lo solicitara" y Ortega mantuvo la misma postura al asegurar que "eso ya estaba hecho".

Aunque esta fue la primera vez que Palito Ortega habló públicamente del tema, su familia ya se había manifestado al respecto a penas surgió el escándalo. Sin ir más lejos, fue Julieta Ortega quien se explayó sobre la situación en el mismo programa de América TV: "Yo no voy a desmentir nunca a esta mujer, porque ella va por su verdad. Lo único que hice fue hablar con mi familia y nuestra abogada".

En ese marco, Débora D'Amato amplió la información y develó cuál era la versión que sostenía toda la familia Ortega. "En el 99, cuando él estaba muy metido en la política, le pareció que lo mejor era hacerse un estudio ante la insistencia de Rosa. Era tanto por el camino que él estaba encarando como por una cuestión de derecho a la identidad. Fueron al Hospital de Clínicas, por vía judicial, y dio negativo", aseguró la periodista.

El descargo de Rosa Ortega

Hace muchos años que Rosa Ortega asegura ser la hija de Palito Ortega, sin embargo, su caso tomó relevancia mediática en los últimos días. La mujer de 61 años se comunicó con el programa conducido por Karina Mazzocco y contó "estaba cansada de las humillaciones".

"Esto me superó, y me siento mal, estoy mal. Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él", aseguró la mujer.