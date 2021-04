El relato del animador causa escalofríos.

Pachu Peña relató en las últimas horas , durante su entrevista con El show del espectáculo, que fue abusado por un cura en su Rosario natal cuando tenía 16 años. “Yo era muy jovencito e iba a una iglesia muy seguido. Iba a agradecer o a pedir. Me sentaba ahí a tener un momento tranquilo, nunca iba a misa", recordó.

El humorista contó que en esa iglesia había un cura con el que entabló una conversación: "'A vos te veo siempre’. ‘Sí, vengo acá porque vivo cerca’, le dije. ‘Bueno, pasá a mi despacho así charlamos’, me dijo”, detalló Peña sobre aquella situación.

Ya puntualmente sobre el momento en sí, señaló: "Y cuando paso, me dijo ‘mirá, tengo esos libros ahí en el escritorio’. Me los pongo a ver y viene el cura y me abraza de atrás, con todo, y me apoya". Con rapidez, Pachu pudo reaccionar ante el acoso y escapar: "Y le digo ´qué haces, la re con... de tu hermana?’. Le pongo un codazo y me lo saco. Lo reputeé y me fui”.

“En ese entonces no había Instagram, no había nada. No estaba esta cosa del escrache", amplió Pachu Peña, que aclaró que "ni siquiera a mis viejos les conté. Yo tenía 16 años, era un nene”. “Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Está lleno, en todo el mundo", aseguró el animador, que agregó que "lo que me molesta de esto es que siempre son protegidos. Después los mandan a otros lados, pero siempre se los protege. Me parece que estos tipos deberían estar en cana si se comprueba lo que es un abuso. Sobre todo, con los chicos”.

El momento más triste de la vida de Pachu Peña

Como parte de la misma charla, reveló que “fue cuando partió mi madre. Murió cuando yo estaba en Buenos Aires y no llegue a verla en sus últimos momentos con vida", además de reconocer que se arrepintió por eso porque "son cosas que después te reprochás. Tendría que haber viajado". Y completó al respecto: "Mi viejo me dijo ‘no viajes ahora, venite mañana temprano’. Y me quedé con esa espina”.

La vida de Pachu Peña

Nacido en Rosario, Santa Fe, el 23 de agosto de 1962, desde chico se dedicó a su gran pasión: hacer reír a los demás. Debutó en 1984 en el programa Propuesta Joven en el Canal 3 de dicha ciudad junto con Pablo Granados, su gran amigo, compañero, músico, cantante, compositor, también humorista y actor. Dicho ciclo se extendió con ellos dos como las figuras principales hasta 1989.

Ya en 1993, Marcelo Tinelli lo contrató para que participara de diferentes sketches en Videomatch y así saltó a la fama nacional para el gran público hasta la actualidad, en la que será un participante más de La Academia de Showmatch, que conducirá "el Cabezón".

Sus otros principales éxitos, tanto en la televisión argentina como en el cine, fueron La Peluquería de Los Mateos, No hay 2 sin 3, Gran Hermano famosos, Sin codificar, Duro de domar, Loco por vos y Bañeros.