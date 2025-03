Pablo Echarri hizo una fuerte revelación y fue durísimo con Javier Milei: "Quiere"

Pablo Echarri habló de la actualidad y apuntó contra Milei.

Pablo Echarri es un actor que manifiesta de manera pública su posición político-partidaria desde hace muchos años y, en ese sentido, recientemente hizo una reflexión sobre el actual gobierno de Javier Milei en una entrevista. El actor se sinceró y apuntó sin tapujos contra la crueldad de la fuerza que hoy está en el poder, La Libertad Avanza.

El protagonista de tiras televisivas como Montecristo y El Elegido fue entrevista en El Trece y allí dio a conocer el desastre que percibe como ciudadano y como persona perteneciente a la cultura en Argentina. "Cualquier expresión cultural e su hecho bastante peligroso para todos los gobiernos, cuanto más a la derecha se sitúa", comenzó Echarri.

"Estamos padeciendo el ataque de un grupo de gente que lo que quiere es silenciarnos y, si pudiese, de alguna manera hacernos desintegrar y que no estemos ya presentes, porque de hecho están avanzando para que eso suceda", concluyó su descargo Echarri, en alusión al ensañamiento que siente por parte del gobierno nacional hacia quienes no piensan como ellos. Por supuesto que no es la primera vez que el actor se pronuncia sobre el accionar de Javier Milei y los suyos, en los últimos meses repudió en varias ocasiones a la fuerza gobernante por sus políticas.

Nancy Dupláa, sobre los recortes en cultura

"Yo estoy muy amargada. Cuando atacás a la cultura o a la educación, vas contra el corazón de algo: cuando vas a ver una obra, te provoca cosas; cuando escuchás una canción, te provoca cosas. Ajustar la cultura es querer matarnos por dentro, no darnos bienestar", comentó Dupláa en diálogo con este medio. Y siguió: "Voy a decir algo que por ahí no está bien, pero es tan importante como la comida: obvio que la comida es mega necesaria para subsistir, pero a lo otro lo necesitamos para estar contentos y crecer por dentro, para madurar, para disfrutar. Lo que me amarga es tener un gobierno que uno de sus principales objetivos sea exterminar eso".

Pablo Echarri y Nancy Dupláa.

El descargo de Pablo Echarri sobre Milei en 2024

"Tiene todo su derecho de hacer una presentación de un libro. Es un hecho cultural que puede llegar a ser relevante para un sector determinado de la población, seguidores de él, más allá de las dificultades concretas que ha tenido y tiene respecto a las denuncias de plagio, que son concretas y fueron probadas, pero es un hecho cultural", comentó Echarri. "Creo que es un error profundísimo. Muchos de La Libertad Avanza están diciendo y sabiendo que es un tiro en el pie y un error no forzado de los muchos que viene llevando adelante el presidente. Me parece una payasada. En un contexto de más del 50% de pobreza y provincias que ya se vienen movilizando, contraponer esta presentación es un hecho verdaderamente peligroso que no hace otra cosa más que caldear los ánimos de la gente", continuó Pablo en diálogo con C5N.