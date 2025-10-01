Una famosa pareja se separó luego de 19 años de matrimonio.

El mundo del espectáculo ha quedado fuertemente conmovido tras el anuncio de una separación que para muchos era impensada, pero que puertas para adentro (según ha trascendido) era la crónica de una muerte anunciada. La reconocida actriz Nicole Kidman se ha separado de su esposo, Keith Urban, luego de 19 años de matrimonio.

Según reportan los medios internacionales, el cantante y compositor había dejado la casa a principios de verano, señal inaludible de que el fin de la relación estaba cerca. Sin embargo, a mediados de este año aún se los veía juntos: en junio estuvieron presentes en Nashville durante un evento deportivo, mientras que ella días después le hizo una tierna dedicatoria en redes sociales al cumplirse un nuevo aniversario de haber dado el "sí".

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras 19 años juntos.

Por parte de él, la última vez que hizo referencia a su (ahora ex) esposa había sido en abril del 2024, cuando ella había sido homenajeada en los Premios a la Trayectoria de la AFI. Ahí él rescató el "corazón y espíritu" de su enamorada, explicando que cruzársela en la vida fue "como conocer a una princesa de la vida real".

¿Por qué se separaron Nicole Kidman y Keith Urban?

La disolución de la pareja, de cuyo fruto nacieron Sunday Rose y Faith Margaret (de 17 y 14 años respectivamente) no fueron debido a infidelidades o violencia de algún tipo: simplemente su vínculo se desgastó por las apretadas agendas laborales de ambos, que evitaban un posible tiempo de calidad. Es por ello que decidieron cortar por lo sano, marchándose él y siendo la actriz quien se quede con las dos hijas.

La historia de ambos se remonta a 2005, cuando se conocieron en un evento benéfico en Los Ángeles. Allí intercambiaron números y comenzaron a salir al poco tiempo, tan poco tiempo como el que pasó hasta que contrajeron matrimonio: fue apenas al año siguiente, en una boda llevada a cabo en Sydney y que es muy recordada a día de hoy por el impacto mediático que tuvo.