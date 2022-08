No se parece: fue a Bienvenidos a Bordo, dijo ser doble de Macri pasó un papelón

Un hombre se presentó en la puerta de los parecidos del programa y fue rápidamente reconocido como el doble del expresidente.

Un hombre se presentó a Bienvenidos a Bordo como el doble de Mauricio Macri y sorprendió a Laurita Fernández y los demás integrantes del programa. Dentro de la famosa "puerta de los parecidos", el participante reconoció que había ido porque mucha gente le remarcaba su similitud con el expresidente líder de la oposición.

Marcelo Iripino y Vero de La Canal, dos de los jurados del programa de El Trece, aseguraron haber identificado su parecido con rapidez, pero Hernán Drago tardó unos minutos más en darse cuenta. En ese sentido, el concursante, que nunca dijo su nombre, contó: "Me anotó una de mis sobrinas y me dice que me parezco mucho".

"Me dicen seguido que me parezco", enfatizó el participante. Entonces, la conductora le consultó: "¿Ah y te gusta parecerte a esa persona?". "Sí, ¿por qué no?", replicó el doble de Macri. Sobre su vida personal, el concursante reveló que está soltero, que no tiene hijos y que es hincha de Independiente.

"Cuando no tenía bigotes me parecía un poco más. Me veo parecidas las facciones de la cara, la sonrisa por ahí. Y los ojos", sentenció el concursante. Por último, el jurado dio su veredicto y el participante se consagró como uno de los posibles ganadores para el viaje a Europa.

El parecido a Macri en Bienvenidos a Bordo.

Locomotora Oliveras se ausentó de El Trece y preocupa su salud: "La sacaron"

Alejandra "Locomotora" Oliveras despertó preocupación al ausentarse de Bienvenidos a Bordo en el desafío de la fuerza, que consiste en que los participantes deben tirar de los extremos de una cuerda hasta que uno de ellos gane. Sin embargo, Laurita Fernández reveló una muy mala noticia: que se lesionó y no podrá seguir participando por unos días.

Todo comenzó cuando la panelista estaba conversando con una joven que se presentó como la doble de Gaby Sabatini. De repente, Laurita informó frente a las cámaras la primicia que obtuvo. “Te digo, ayer la sacaron a ella y me dicen que está lesionada. Yo realmente quiero saber", expresó la panelista con un gesto de preocupación.

Para reemplazarla, el canal llevó a una imitadora de "Locomotora", que entró en escena disfrazada de la boxeadora para entretener al público. “¡Que vine! ¿Cómo no iba a venir? ¡Vine acá!”, exclamó el imitador, y todos en el set comenzaron a hacer un baile.

“Pero esta no es la verdadera”, bromeó Laurita. “¡Soy yo la verdadera! ¡La otra arrugó! La sacaron y me manda a mí para cubrirla… No hago nada ahora, no hago nada”, respondió su doble. “¡Me manda a mí a laburar y no me paga un peso!”, cerró. Hasta ahora, no trascendieron detalles de cuál es el estado de salud de "Locomotora".