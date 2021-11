No es Lamothe: Ángela Leiva, muy cerca de otro galán de La 1-5/18

Luego de los rumores de romance con Lamothe, la actriz fue vista muy cerca de otro protagonista de la novela de Suar. Ángela Leiva y una nueva noticia que gira alrededor de ella.

Luego de ser vinculada con el actor Esteban Lamothe en más de una oportunidad y de desmentir el romance a través de las redes sociales, Ángela Leiva fue vista muy cerca de otro galán de La 1-5/18. ¿De quién se trata?

La cantante y actriz de la novela producida por Adrián Suar fue a observar la obra de teatro protagonizada por su compañero de elenco Gonzalo Heredia, con quien también mantiene una cálida relación de amistad. De hecho, a la salida del teatro fue ovacionada por los espectadores que advirtieron su presencia.

Tras actuar sobre el escenario, Gonzalo Heredia se retiró del teatro y se topó con una fanática que aguardaba por él: Ángela Leiva. Esto generó las risas de su amigo y compañero en La 1-5/18, dejando en claro la buena onda y la amistad que hay entre los dos.

Polémica declaración de Ángela Leiva sobre La 1-5/18

La tira de Adrián Suar, La 1-5/18, no deja de recibir críticas desde su estreno por la manera en que retrata la realidad de los barrios de emergencia. Enojada por los reclamos y burlas, la cantante Ángela Leiva defendió la tira y lanzó una polémica declaración que la dejó en boca de todos: "En 'Avenida Brasil' había pobreza y a todos les gustaba".

La historia de Polka muestra a un barrio con muchas carencias y las historias que se desarrollan allí. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron las actuaciones por sobreactuar y acusaron a la novela de romantizar la pobreza. Si bien ya hubo palabras de respuestas por parte de protagonistas como Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia y Agustina Cherri, esta vez se sumó una nueva voz a la defensa de La 1-5/18. Una de las integrantes del elenco es Ángela Leiva, quien interpreta a la hermana del personaje de Heredia y tiene muchos minutos en cámara.

Durante una charla con Por si las moscas en La Once Diez, la cantante lanzó: “En ‘Avenida Brasil’ había pobreza y a todos les gustaba. Critican esta serie pero la otra hablaba de los pobres y no dijeron nada”. Además, agregó: “Yo me crié en un barrio popular, sé lo que es la pobreza”.