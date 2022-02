Nicole Neumann se descompensó y preocupa su estado de salud: "No pudo quedarse"

La modelo regresó a Los 8 escalones y pasó un mal momento: se descompensó y tuvo que abandonar el estudio.

Nicole Neumann regresó de su viaje por Europa con José Manuel Urcera, su pareja, y volvió a su habitual lugar en el programa Los 8 escalones, conducido por Guido Kaczka. Sin embargo, la vuelta no fue como esperaba y sufrió una descompensación en plena grabación.

"Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de Los 8 escalones. Aparentemente le bajó la presión. La atendió un médico de la productora y ya está bien pero no pudo quedarse", informó el periodista Pampito en su cuenta de Instagram. La modelo viene de un viaje por Europa y de iniciar un tratamiento de fertilización junto a José Manuel Urcera, piloto de Turismo Carretera.

La advertencia de Marcela Tauro sobre Nicole Neumann

Marcela Tauro sorprendió a todos al lanzar una arriesgada predicción sobre el futuro de Nicole Neumann. "No va a faltar mucho para que concreten", deslizó la panelista de Intrusos este viernes, a donde volvió luego de contagiarse de coronavirus. Cabe recordar que la modelo volvió recientemente al país tras pasar unas vacaciones en Europa junto a su pareja, el piloto de automovilismo Juan Manuel Urcera.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera atraviesan un gran presente personal y la relación entre ellos parece crecer a pasos agigantados cada día. En ese sentido, la modelo contó hace un tiempo que tenía ganas de tener un hijo con su pareja actual, así como también reveló que las hijas que tiene con Fabián "Poroto" Cubero suelen reclamarle un nuevo hermanito, además del que ya les dará su padre con Mica Viciconte. En los últimos días, los rumores sobre un posible embarazo se hicieron muy presentes en la vida de Neumann, pero la propia modelo se encargó de desmentirlos.

Luego de escuchar las palabras de la protagonista en Intrusos, Marcela Tauro aseguró que la veía enamorada, por lo que no creía que faltara mucho para que llegue ese anhelado embarazo. "La veo haciendo tratamiento para tener un bebé, para agrandar la familia", reconoció la panelista. Para cerrar, Tauro dejó una inesperada predicción sobre el futuro cercano de Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera: "Yo creo que no va a faltar mucho para que concreten".

Qué dijo Nicole Neumann sobre los rumores de embarazo

La modelo sorprendió con una llamativa frase en una de sus publicaciones de Instagram, que dio lugar a las especulaciones sobre un embarazo en un futuro cercano. "Volvemos y seremos cinco, ¿o seis?", enunció Neumann, en medio de un viaje de vacaciones que hizo con sus hijas y su novio. Como no podía ser de otra manera, ni bien la cruzaron los noteros de Intrusos la interrogaron al respecto.

"Todavía somos cinco. No es una búsqueda incesante, tanto no, pero seguramente en un momento se dará", enunció la exesposa de Fabián Cubero, sobre cuán expectantes están ella y su pareja por ser padres juntos. Sin embargo, la modelo dejó en claro que quienes más ansias tienen por tener un hermanito son sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna. "Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen 'queremos que tengas un bebé con Manu'. Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido", soltó y rió.