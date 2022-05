Nicole Neumann reaccionó al enterarse que su hija hizo una publicidad con Fabián Cubero

La modelo se enteró por la prensa y no pudo evitar manifestarse ante las cámaras.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero es bastante complicada. La modelo se enteró que su exmarido grabó una publicidad con una de sus hijas y reaccionó ante las cámaras que grabaron el momento justo en que se manifestó al respecto. El futbolista compartió en sus redes las imáganes de lo que grabó junto a Allegra de apenas 11 años de edad.

Fabián Cubero utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar un ivertido video de los bloopers que protagonizó junto a su hija, Allegra Cubero, mientras ambos grababan una publicidad que tenía pactada el deportista. El papá de la niña escibió: "Les dejo unos bloopers con @cubero.allegra, momentos divertidos que nunca se ven". Sin embargo a Nicole Neumann no le gustó enterarse por la prensa.

Nicole Neumann acaba de regresar al país, luego de unos días de vacaciones en Europa junto a su novio, Manuel Urcera. Apenas se reencontró con la prensa, llegó la mala noticia para la modelo. El movilero de Intrusos le preguntó qué pensaba de la publicidad que Fabián Cubero había hecho con su hija Allegra. Este dato tomó por sorpresa a Nicole Neumann que no estaba al tanto de la situación: "No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos. Debería estar enterada, pero bueno, no sé. Me estoy enterando ahora, pero está todo bien. No tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto".

De esa forma, Nicole Neumann dejó en claro que no estaba al tanto de esa situación en la que estaba involucrada su hija, pero que a esta altura prefiere no hacer declaraciones que puedan genrar nuevos conflictos con el padre de sus hijas. Cabe recordar que hace poco, se cruzaron porque Indiana, la mayor de sus hijas, viajó junto a una amiga, Manu Urcera y dos amigo de él para ir a una carrera. Esta situación enojó a Fabián Cubero que se manejó por vía legal para resolver eso.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

Más allá de la notable molestia de Nicole Neumann al enterarse que Fabián Cubero había hecho una publicidad con una de sus hijas, la modelo se mantuvo al margen. Lo que sí se animó a responder, una vez más, es que con Manu Urcera tienen en mente concebir un hijo juntos. Aunque todavía no se habla de fechas, la idea de agrandar la familia es un sueño que ambos tienen. En varias oportunidades aclaró que son sus hijas las que le piden constantemente que quieren tener un hermanito por parte de ella también.