Ni se parecen: Gianni Infantino confundió a una vedette argentina con Macri

Una modelo recibió un inesperado mensaje por parte del presidente de la FIFA.

Luciana Salazar fue contactada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y recientemente se revelaron los insólitos motivos por los que el dirigente se comunicó con la modelo. En una exposición televisiva de Rodrigo Lussich, se develó el mensaje que el empresario le envió por chat a la ex de Martín Redrado.

"¿Qué le pasó a Luciana Salazar? Tiene un número prácticamente idéntico al de una persona muy famosa. Lo que ha hecho que muchas veces la llamen queriendo hablar con otra persona. Los celulares son gemelos. Ya no el modelo en sí mismo, si no el número. Luciana tiene un número idéntico el del ex presidente Mauricio Macri", reveló el periodista y así comenzó a desentramarse una de las razones por las que la sobrina de Evangelina Salazar recibió mensajes de Infantino.

El conductor de Intrusos continuó en alusión a las complicaciones que las similitudes en los números le habría traído al mandatario: "Hace años que Salazar tiene un número casi idéntico al de Macri. De hecho, una vez la llamó la madre del ex presidente y le dijo: 'Hijo, por qué te acusan de eso', por las escuchas ilegales. Eso pasó en el pasado, cantidad e veces ha recibido mensajes para Macri. Cuando tantas veces nos hemos preguntando quiénes eran los informantes políticos de Luciana Salazar, capaz que se la pasaban a Macri y las leía Luciana Salazar".

"Hola Mauricio, aquí Gianni. ¿Cómo estás? ¡Abrazo!", fue el mensaje que la ex participante de Showmatch: La Academia recibió por parte del presidente de la FIFA. "El verdadero autor del mensaje fue él, confundido, entre comillas. Lo cierto es que aquí se abrió una puerta sentimental. El mensaje abrió una historia que deja puntos suspensivos. Ahora Luciana tendrá que contar qué pasó con el mensaje que recibió".

Fuertes revelaciones de Mariana Brey sobre Luciana Salazar

La periodista Mariana Brey se refirió a la conducta de Luciana Salazar en su participación en el ciclo de Marcelo Tinelli. "No va a todos los ensayos. Tengo una datita jugosa que no sé si les va a gustar. Después van a salir a desmentir porque implica a su equipo. A ella no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos, Jorgito Moliniers no la banca más y se adhiere a este reclamo su coach", reveló la panelista.