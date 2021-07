Nazarena Vélez se suma a La Academia por obligación: "Es una necesidad económica"

Fue una de las estrellas de ShowMatch a lo largo de los últimos años, y actualmente estaba alejada de los medios. Sin embargo, regresa al ruedo y reconoce que no lo hace por placer. "Si fuese por una cuestión de elección, no sé si lo haría", enfatizó Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez fue una de las grandes figuras que tuvo ShowMatch a lo largo de los años. Y hoy, alejada de los grandes medios y con una vida totalmente diferente, regresa al programa conducido por Marcelo Tinelli por obligación. Reconoce que "si fuese una cuestión de elección" no elegiría sumarse a La Academia y que lo hace por "una necesidad económica".

En diálogo con Gente, Nazarena Vélez expresó: "Estoy muy nerviosa. Con mucha ansiedad porque hace mucho que no lo hago. Pensé que no iba a ir nunca más. El sueño de querer ir no lo tengo, es por una necesidad económica. Sé que es el show más importante del país, pero no soy bailarina, las ganas de estar ya me las saque hace mucho. Hice el Bailando, Cantando, Comedia Musical, todo lo que se podía hacer. Hoy a mi lo que me gusta es producir y me siento productora. No estoy a la altura de la circunstancias, no se bailar, ni cantar, le pongo mucha actitud y lo trabajo con mucho respeto".

"Si fuese una cuestión de elección, no se si lo haría. Pero económicamente me pesa muchísimo y me sirve todo lo que tiene que ver con la difusión de las obras de teatro que estoy produciendo. Por ejemplo, mañana jueves 15 de julio estreno Trepadores y me sirve mucho estar con Marcelo (Tinelli). Repito, es el show más importante de la tele y siempre esta buenísimo participar", agregó Nazarena Vélez, quien dejó en claro que también utilizará su estadía en ShowMatch para promocionar su show teatral.

En cuanto a sus posibles cruces con el jurado, la protagonista agregó: "No voy a ir a discutir nada, porque como te digo, sé cuáles son mis falencias. Hoy a los 46 años tengo otra conciencia, no tengo ganas que me digan: ¿Qué hace abuela? ¡Vaya a descansar! Lo voy a hacer con mucho respeto y amor. ¿Qué le puedo discutir a Piquín?. Mientras todo se diga con respeto no hay ningún tipo de problema".

Desesperado por el rating, Marcelo Tinelli suma a nuevos participantes

Showmatch La Academia (lunes a viernes a las 21:15, por El Trece) todavía busca su rumbo. Con la aparición de realities internacionales como Masterchef y La Voz Argentina, el éxito en los números del rating del certamen de danza conducido por Marcelo Tinelli no es el mismo que el que supo cosechar en otras épocas. Desde que comenzó este año incorporó nuevos ritmos, nuevos desafíos, nuevas caras y nuevos jurados, pero así y todo pierde contra su competidor directo: la novela turca Doctor Milagro (lunes a viernes a las 21:30, por Telefé).

A raíz de esto, mientras las parejas exponen lo ensayado en la disciplina Samba de ballroom, la producción propuso conseguir otros participantes para que se sumen al concurso que ya está en marcha mediante un repechaje. Los nombres serían cinco: el primer nombre confirmado fue el de la actriz y productora Nazarena Vélez, que supo tener un pasado de alto revuelo mediático y en el 2007 protagonizó uno de los escándalos televisivos del aquel momento: Vélez hizo un topless durante un baile del caño, que concluyó con varios bailarines arrojándole champagne sobre su cuerpo.

El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) aplicó sanciones al programa de Tinelli y a todos aquellos que habían repetido el tape con el show erótico. El interventor del Comfer, Julio Bárbaro, había dicho un día después del evento que no había visto el programa, pero que un grupo de sociólogos determinó cuál era la falla: "Hubo muchísimos llamados para que se le ponga una sanción. Los llamados son muchísimos, especialmente de mayores de edad", indicó.