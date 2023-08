Nati Jota habló de "culear con hermanos" y la respuesta fue brutal: "Pará Milei"

La influencer exteriorizó un polémico pensamiento al aire y sus compañeros intentaron remar la incómoda situación.

Nati Jota quedó envuelta en una nube de tormenta debido a sus recientes declaraciones sobre el incesto en Olga y la reacción de sus compañeros de equipo fue inmediata. La influencer hizo un fuerte comentario en medio del streaming en tono jocoso y su compañero Eial Moldavsky fue muy ocurrente en su respuesta

Durante la emisión de Sería increíble (Olga) de este martes 1 de agosto, Nati Jota planteó un tema de conversación y consigna ante sus compañeros del programa y los sorprendió con el polémico contenido del mismo. "Hoy me gustaría que el debate sea 'culear con hermanos'", soltó con frescura la influencer, en clara intención de hacer una broma y generar revuelo.

Rápidamente, Eial Moldavsky y Leticia Siciliani salieron a remar el momento incómodo que se generó a raíz de lo que dijo su compañera y el filósofo la cruzó con un irónico: "No, bueno. Pará, Milei. ¿Por qué te vino ese pensamiento?". "Además vos no tenés hermanos varones", exclamó Siciliani. Entonces, Nati Jota cerró su exposición y lanzó un comentario que duplicó la apuesta: "Por eso lo digo más livianita de ropas. Obviamente me resulta raro y me resulta medio rari, turbio, pero es cultural que no te puedas culear a tu hermano".

Tras los comentarios de Nati Jota, quien no volvió a emitir opinión al respecto, el video de sus declaraciones se hizo viral y los tuiteros reaccionaron con memes, reflexiones y comparaciones con la exitosa serie épica Game of Thrones (HBO). "Nati Jota descubrió a Levi-Strauss pero todavía no lo sabe", "Qué rara esta quinta columna de Milei" y "Me parece un montón" fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre el video de Nati Jota hablando del incesto.

Video: Nati Jota piropeó a un hombre y el joven la encaró en vivo

Nati Jota sorprendió a un chico que pasaba caminando por la puerta del estudio de Olga, el canal de streaming en el que trabaja, y lo encaró en vivo. Todo ocurrió en plena emisión al aire de Sería Increíble, el streaming que realiza junto a Eial Moldavsky y Leti Siciliani. De repente, un joven pasó caminando por la calle y Nati, lejos de desaprovechar la situación, lo vio desde la ventana y le tiró un piropo. Sin embargo, no se dio cuenta de que los micrófonos externos estaban conectados y, rápidamente, el joven la escuchó y reaccionó.

Al verlo desde lejos, Nati comentó: "Está lindo el chico...". Sin embargo, no tuvo en cuenta que la gente que pasaba por la calle estaba escuchando toda la conversación. "¡Me olvidé que estaban los parlantitos de afuera prendidos. ¡Qué vergüenza! ¿Se fue?", les preguntó a sus compañeros, mientras se tapaba la cara con un gesto de timidez. Como si eso fuese poco, la producción invitó al chico a subir al estudio. "Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nati. ¿Qué hacés?", se presentó la conductora, visiblemente nerviosa. El joven la saludó, le dijo que se llamaba Facundo, que tenía 27 años que estaba camino a la empresa de alimentos en la que trabaja. "Cada vez que paso saludo y miro, hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas", reconoció el joven, mientras Nati lo miraba avergonzada.

Además, aseguró que escucha el programa siempre y que le parece "excelente" el desempeño de Nati como conductora. Al escuchar sus palabras, se puso todavía más nerviosa y escupió el mate. "¿Cómo es tu situación sentimental?", le preguntó Jota. "Soltero, hace tres años", respondió Facundo. "¿Fuiste infiel alguna vez", indagó Nati. "Sí, pero hace muchos años. En mis primeras relaciones", le explicó el joven. "Valoralo, el pibe te dice la verdad. Es un divino, te podría mentir", le aconsejó su compañera.

Cuando los conductores le preguntaron si estaba llegando tarde a su trabajo por estar allí, Facundo admitió: "Sí, claro. De hecho, me están puteando porque un par de compañeras me están viendo". "¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras. ¿Son lindas?", indagó Nati, entre risas. "Sí, son lindas. Son lo más, además", reconoció.