Natalie Pérez se abrió y contó todo sobre un drama desconocido en su vida: "Me incomoda"

La artista habló sobre el drama que atraviesa por su exposición. Natalie Pérez se sinceró sobre sus inseguridades.

Natalie Pérez es una cantante y actriz que comenzó a resonar a nivel popular a principios de la década pasada por participaciones en novelas como Graduados y Consentidos. Se trata de una artista preparada en danza, canto y teatro, con vastos trabajos en musicales porteños que en los últimos años ha tenido protagónicos en TV y hits como solista que le dieron un nuevo nivel de popularidad; de esa manera, Pérez siente más presión en relación a las exigencias del medio y en una entrevista contó cómo la afecta esa realidad.

La protagonista de Pequeña Victoria habló en Noche al Dente, el ciclo que conduce con éxito Fernando Dente en las noches de América TV, sobre los mandatos hacia los cuerpos de las mujeres. El deceso de Silvina Luna hizo que muchas celebridades se expresaran sobre las inseguridades que el sistema les genera respecto a sus cuerpos y Natalie no fue la excepción.

"Tengo una buena personalidad que hace que intente que no me importen tanto las cosas. Pero bueno, obviamente, hoy cuando me puse una musculosa dije: 'Ay, se me van a ver los brazos'. O el rollito este que no me gusta. Mi mamá me dice: 'Todas las mujeres tienen el rollito este de acá'. Es lo más normal. Un poco es eso", comentó Pérez sobre cómo se lleva con las exigencias estéticas del medio. Natalie hizo hincapié en que no cree que exista la perfección y que la belleza se basa en la energía y la personalidad de cada uno. Y cerró: "A veces sí pienso: 'Uy, voy a mostrar la panza. Yo nunca muestro la panza. Me incomoda'. Los rollitos, la papada y uno después dice 'bueno, ya está'. Esto es lo que soy. También la tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas y las fotos de las revistas siempre están retocadas".

Natalie Pérez, sobre los rumores de pelea con Lali Espósito

Pérez fue parte de Esperanza Mía, la exitosa tira diaria que Espósito protagonizó en El Trece en 2015, y en aquel momento se dijo que no había buena onda entre las artistas. "Lejos de llevarme mal con Lali, admiro mucho su trabajo, todo lo que ha hecho en estos años y lo que ha crecido; cómo se renueva, hace cosas nuevas y la rompe. Yo realmente la quiero, me divierto con ella. La veo en La Voz Argentina y me encanta. Ella es espectacular. Lamento que haya habido un malentendido en algún momento", explicó Natalie.