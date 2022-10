Natalia Oreiro hizo una brutal confesión sobre Quién es la Máscara: "Miedo"

Natalia Oreiro hizo una fuerte revelación sobre su paso por ¿Quién es la Máscara?, programa transmitido por Telefe y causó sorpresa en la TV argentina. Qué dijo la conductora del ciclo.

Natalia Oreiro brindó una entrevista que causó mucho revuelo en la TV argentina. Consultada sobre su experiencia en ¿Quién es la Máscara?, ciclo que conduce por Telefe, la presentadora hizo una fuerte confesión personal en la que contó que le generaba "miedo" en el programa.

En una charla que mantuvo con LAM (América TV), Oreiro señaló qué fue lo que le respondió a las autoridades del canal cuando le consultaron si quería ser conductora del ciclo. "Cuando me llamaron dije que no era conductora. Siempre lo hice pero en mi faceta de actriz. En Uruguay hice Got Talent y La Voz, otros formatos", relató.

Asimismo, la cantante y modelo señaló que se sintió atemorizada por una particular situación: "El canal me dijo 0tenés que ser vos' y me daba miedo porque siempre me escondo detrás de los personajes...". Y agregó: "Cada día sentía que me soltaba un poco más y me animaba más".

Por otra parte, Natalia Oreiro contó cuál fue la reacción de su hijo Atahualpa cuando la contactaron para trabajar en ¿Quién es la Máscara?, programa en el que un jurado debe adivinar qué famoso está dentro del disfraz. "Cuando me llamaron para hacerlo, mi hijo me pregunta ´¿qué estás haciendo?´ y se quedó tildado. Me dijo `¡¡me encanta!!¿ lo vas a hacer?´. Él ya sabía que me lo estaban ofreciendo y me dijo: `¡lo tenés que hacer!´".

Natalia Oreiro, conductora de "¿Quién es la Máscara?".

Natalia Oreiro frenó en seco a un participante de Quién es la Máscara

¿Quién es la máscara? (Telefe) tuvo un homenaje a uno de los éxitos de Natalia Oreiro de parte de "Oli", una de las famosas disfrazadas, y aunque la interpretación tuvo el visto bueno de los jurados, la conductora corrigió a la participante, mostrándole la forma correcta de hacer la coreografía.

Luego de cantar Tu Veneno, Oli -que es una famosa caracterizada como un pez globo- recibió halagos de todo el jurado y de Natalia Oreiro, quien le indicó: "¡Hola, Oli! Me llevaste a los 2000. Cómo no bailar este tema". Sumándose al comentario, Lizy Tagliani evaluó a la participante con un divertido: "¡No da más (de bailar)!".

Acto seguido, la conductora le preguntó directamente a Oli: "¿Levantaste la patita? Ya se por qué lo hiciste igual. Porque en el primer programa Moldavsky lo pidió". Como maestra de la famosa detrás del disfraz, Oreiro pasó al centro del escenario y recreó la coreografía del éxito pop de su trayectoria musical.

"Tuve la suerte de que me tocó (este tema) y la ventaja es que puedo pedirle disculpas en persona a la artista", señaló Oli, a lo que Karina "La Princesita" aportó, con mucho humor: "Si no estuviese Natalia ahí al lado, hasta te diría que ahí adentro está Oreiro". Las redes sociales sospechan que la famosa que podría esconderse bajo la máscara sería la actriz Guillermina Valdés.