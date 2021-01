Habló Nasha Natasha: la cantante apoyó la vacuna Sputnik V.

Natalia Oreiro es una de las celebridades más queridas en Rusia y, sin dudarlo, mostró su orgullo ante la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina. "Me daría la vacuna rusa sin dudarlo", afirmó, durante una entrevista televisiva.

Invitada a "Los Mammones", el nuevo programa que conduce Jey Mammón por América TV, Oreiro habló sobre su relación con la nación de Vladimir Putin y mostró su plena confianza en el fármaco creado para derrotar al coronavirus.

"Es difícil de explicar algo que tiene que ver con los sentimientos porque la primera vez que yo fui a Rusia era re chica. Tenía 20 años, fue un flash, pero pensé que era una moda. Dije ‘les gustó una novela, un personaje, se encariñaron y después se les pasa’. Pero nunca dejé de viajar. Rusia es el país con el que más vínculo tengo, pero para ser sincera con muchos países de Europa del Este, Israel, tengo una relación muy linda... Pero cada vez que iba a Rusia, había más gente", reveló la artista.

Bromeando, Mammón le preguntó: "En confianza, Nati, ¿se pueden conseguir un par de Sputnik con vos o no?". Entre risas, ella le respondió: "Lo puedo intentar". Y agregó, convencida: "Yo me daría la vacuna. Y si hay que darse la vacuna, me doy la rusa, sin dudarlo".

En agosto de 2020, el director Martín Sastre exploró el fenómeno que generó la cantante y actri de "Muñeca Brava" en Rusia, a través del documental de Netflix, "Nasha Natasha". Ambiciosa, la historia se abre a ejes íntimos de la artista como su infancia, su fiesta de quince años, pasando por el gran amor que mantiene con el cantante de Divididos, Ricardo Mollo. Sastre recopila testimonios que dibujen los esfuerzos de Oreiro para triunfar en el mundo del espectáculo.

"Yo no la llegué a conocer (Gilda) aunque ya era fan de ella desde 'Muñeca Brava'", confesó la artista luego de que, en otro segmento del talk show, Jey Mammón le recordase su devoción por la ídola de la movida tropical, Gilda. "La película la ví ayer. Te quería decir que fui a la avant premiere a comer del catering y me tuve que ir", reveló el conductor, tentado. Para cerrar el momento, ambos cantaron los hits "Ay que sí, que sí", "Cambio dolor", "Me muero de amor" (en ruso) y "Tu veneno".