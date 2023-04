Nancy Pazos reveló si intimaría con Alfa, de Gran Hermano: "Voy a decir"

La periodista Nancy Pazos reveló si tendría un vínculo amoroso con "Alfa", de Gran Hermano, y sorprendió a Georgina Barbarossa y su equipo de panelistas.

Nancy Pazos quedó enredada en un lío amoroso al ser vinculada como una posible buena pareja para "Alfa", de Gran Hermano (Telefe), dada la tensión sexual que los panelistas de A la Barbarossa sospechan que corre entre ambas figuras. Apurada por sus compañeros, la periodista respondió a si estaría o no con el veterano y sorprendió a todos con su atrevida revelación.

Tiempo atrás, Georgina Barbarossa le había consultado a Pazos si saldría con "Alfa", a lo que su panelista había señalado: "Te voy a decir lo que te dije fuera del aire. La verdad, sería la primera experiencia mía con alguien mayor de 46 años". Emisiones después, la periodista debió contestar nuevas preguntas sobre este asunto ante una picante respuesta del veterano exparticipante del reality Gran Hermano, quien lanzó un pícaro lance a Nancy al decir: "Te puedo asegurar que sería una experiencia increíble".

El nuevo intercambio que puso contra las cuerdas a Pazos comenzó cuando en el magazine conducido por Georgina Barbarossa se dispusieron a hablar sobre la supuesta nueva novia de "Alfa". La mujer en cuestión compartió una serie de publicaciones luciendo una de las características bandanas del hombre que simpatiza con El Mago Sin Dientes. Fue en ese momento cuando Pía Shaw metió un bocadillo y arremetió con una afilada pregunta: "Nancy, después de una noche con Alfa, ¿te llevás de trofeo la bandana?".

La lanzada respuesta de Nancy Pazos sobre "Alfa"

"Mínimo. Yo soy de quedarme con muchos trofeos, no puedo contar... Mínimo, la bandana", sostuvo Nancy sin achicarse. Luego de que los panelistas hiciesen alusión a la tensión sexual entre Pazos y Walter "Alfa" Santiago, Shaw volvió a meter púa y le dijo a su compañera: "¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Yo sé que con Alfa no intimaron, pero la pregunta sería: ¿Ustedes se dieron unos besos?". Con un seco "no" Nancy Pazos despejó cualquier tipo de rumor que circule sobre su vínculo con el polémico veterano.

Tras negar la idea de que estuvo en un auto con "Alfa", Nancy cerró su participación en el debate con una tajante reflexión sobre el exparticipante y actual figura de Telefe, en torno a los problemas en los que estuvo involucrado: "Sigo pegándole, yo voy a seguir insistiendo en los conceptos. Creo que hay que estarle de cerca".