Nancy Pazos protagonizó un vergonzoso escándalo en la boda de Flor Peña: "Todos me veían"

Nancy Pazos protagonizó un verdadero escándalo durante el festejo del casamiento de Flor Peña en Salta el sábado pasado. "Estaba totalmente expuesta, todos me veían", reconoció la periodista en las últimas horas, que no cumplió uno de los requisitos que la conductora le había solicitado a sus invitados.

Flor Peña y Ramiro Ponce de León se casaron el sábado pasado y lo festejaron en la provincia de Salta, ante unos 170 invitados. Pero no fue todo diversión en la celebración, ya que Nancy Pazos no cumplió con uno de los pedidos de los organizadores, según revelaron en Intrusos. "Cuando empezó a grabar, la gente de la organización la vio, le pidieron el celular y se lo tuvo que dar. Ya había grabado cosas de la entrada, tuvo que entregar el celular", contaron en el ciclo de América TV sobre la decisión de la periodista de no entregar su teléfono en la entrada del festejo, como sí hicieron los demás invitados.

Pero la propia Pazos lo desmintió en diálogo con Teleshow y dio detalles de cómo fue el tema con su celular, con el que se sacó una selfie con Flor Peña y Georgina Barbarossa. Además de asegurar que no era la única que tenía su móvil con ella -también lo usaban los estilistas y quienes manejaban las redes-, la periodista aseguró que fue Peña quien le autorizó llevar el celular consigo.

Tras insistir en que es "muy amiga" de Flor Peña, aclaró que sabía que no podía usar el teléfono. "Yo estaba totalmente expuesta, todos me veían con el teléfono. No iba a andar haciendo boludeces", reconoció la periodista, al tiempo que aclaró que lo que querían los recientemente casados era que no se subiera contenido que ellos no hubiesen autorizado.

"En un momento sí entregué mi celular, cuando vino una asistente de Claudia Villafañe, que vino a decirme: 'Che, hay alguien que se está quejando'. Y se lo di, yo ya casi no tenía batería, eran como las 2 y media, 3 de la mañana", concluyó Nancy Pazos sobre el escándalo que desató en el casamiento de Flor Peña y Ramiro Ponce de León. La pareja ya viajó a Tulum, México, para disfrutar de su luna de miel.

Tensión en Telefe: Nancy Pazos y Analía Franchín se dijeron de todo al aire

Como es común en el ciclo emitido por las mañanas, Nancy Pazos y Analía Franchín volvieron a tener un fuerte cruce al aire. "La casa entera no lo acusaba a Alfa. Los que quieren caer bien y se suman a eso, sin realmente querer proteger a Coti, lo hacen para ver si le agradan a la gente. No es genuina esa defensa", consideró Franchín con respecto al repudiable acto de "Alfa" con la joven adentro de la casa.

"Es mucho, Analía. Ya estás opinando sobre lo que ellos están haciendo, ya es demasiado", sostuvo Pazos. Allí se empezó a dar una discusión bastante elevada y que se tornó inmanejable. "Pero mirá si no voy a poder opinar sobre lo que hacen los participantes. Si vos vieras Gran Hermano y vieras otras actitudes que tuvieron con otras chicas, te darías cuenta que la defensa no es genuina sino que se quieren subir a una causa, por eso la gente no les cree nada", siguió la ex Masterchef Celebrity.

Lejos de evitar la conversación, la periodista Nancy Pazos le respondió sin ningún tapujo. "Hay que sacar una conclusión de lo que pasó. Lo que deberíamos pensar es 'perfecto, estamos felices de que se fue el malo de la casa, Juan', pero queda algo en el medio porque la semana pasada 'Alfa' tuvo una postura seriamente compleja con respecto a un montón de cosas. Hasta el día de hoy no lo escuché en un arrepentimiento real", expresó. "Entonces no viste Gran Hermano"; señaló de manera contundente su compañera.