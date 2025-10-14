Nancy Pazos confesó quién "le encantaría" que se vaya de Telefe.

En la televisión, como en todo trabajo, siempre hay quienes se llevan mejor con unos que con otros. También puede ocurrir que haya una mala relación entre compañeros, aunque pocas veces goza de la exposición que tiene un ya conocido conflicto en Telefé: el de Nancy Pazos y Mariana Brey. Ambas comparten panel en "A la Barbarossa" y sus radicales posturas políticas las han llevado a la confrontación en vivo más de una ocasión. No se molestan en ocultarlo: hay una animosidad más que evidente entre ambas figuras.

Nancy Pazos lo ha vuelto a dejar en claro este lunes con una contundente declaración contra su colega, alegando que desearía "que se vaya" de Telefé y sosteniendo que "es ignorante" a la hora de tener un debate sobre la actualidad del país y los problemas en los que se encuentra inmerso.

¿Qué dijo Nancy Pazos de Mariana Brey?

En diálogo con Dolores Villalba para Intrusos, la periodista manifestó: "Yo no me iría. Si me echan, bueno, pero tengo contrato hasta fin de año. Hablé con las autoridades y nada que ver, al contrario, hay mejores novedades". Respecto a eso último, la cronista le deslizó: "La que parece que se va es Mariana Brey". "Ah, porque le dieron una oportunidad en otro lado, ¿no? Me alegro que esté escuchando ofertas, me encantaría que se vaya", respondió de forma tajante Pazos.

En esa misma línea, profundizó: "Sería feliz si se va, además sería bueno para la pantalla y para el programa. Está bueno discutir, pero no con la ignorancia. Hay periodistas de derecha que tienen mejor información y sostienen mejor los debates. Ella es ignorante. Le dan tres datos políticos y dice siempre lo mismo, grita".

La respuesta de Mariana Brey

Tras hacerse eco de esas declaraciones, Brey tuvo su réplica en una nota con Alejandro Guatti: "Es una época del año en la que todos estamos revisando nuestros trabajos. Mi contrato termina en diciembre y todavía no me senté a charlar. Ese tipo de cosas las arreglo con el canal, que es el que me contrata, y con Georgina porque es la conductora y me importa muchísimo su opinión. Yo me siento muy cómoda y estoy muy contenta por el trato que han tenido conmigo".

Mariana Brey le respondió a Nancy Pazos.

"El deseo de Nancy es el mismo que tuvo el año pasado, pero no se lo cumplieron. No me importa nada ese deseo, nunca me importó. Recién en noviembre se empieza a definir lo que va a pasar en el año 2026. Son todas especulaciones que no nacieron de mí. Mis decisiones profesionales no las tomo en base a un compañero, sino en base a mis intenciones reales y en lo que a mi me conviene en todos los aspectos. Yo pienso en mí", concluyó.