Nahuel Pennisi contó que tuvo de amiga imaginaria a una niña fallecida

El cantante Nahuel Pennisi reveló que tuvo amigos imaginarios en 1992 y uno de ellos se llamaba igual que una niña fallecida ese mismo año.

El cantante Nahuel Pennisi habló de su infancia y reveló que tuvo amigos imaginarios, a quienes llamó "guías", en el año 1992 y que el nombre de uno de ellos era el mismo que el de una niña fallecida el mismo año. "El alma de esa nena está conmigo", contó el artista pronto a estrenar en teatro la obra Regreso en Patagonia.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff -en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe)- pidió que pasen al frente quienes tuvieron amigos imaginarios, logrando que Pennisi se animara a contar su historia: "Una vez tuve un sueño revelador. Yo estaba corriendo y de repente me encontré una carretilla como de albañil. Adentro de la rueda salió un personaje y me dijo: 'Yo te voy a acompañar, voy a ser tu amigo', y se presentó con el nombre 'Barató. Me desperté muy asustado porque no sabía que pasaba".

"Al tiempo se fueron sumando más amigos y llegaron a ser cinco. Eran todos independientes pero se relacionaban. Barató, Azul, Pelotín, Alelush y Pleká. Desde los dos hasta los nueve años estuvieron conmigo. Son como duendes o ángeles para mí. El único que murió fue Pleká y la vida de él era un globo. Me di cuenta que una vez se pinchó y se empezó a desinflar. Me desesperaba porque sabía que era la vida de él y me desperté llorando. Murió en el sueño pero me di cuenta que ya no estaba en la realidad", agregó.

Emocionado, el cantante expresó el rol que tuvieron estas presencias imaginarias en su vida y manifestó: "Sentí que me cuidaron. Sentí que lo que vinieron a hacer conmigo es transmitirme confianza y decirme ‘tomá riesgos que así es más fácil que ganes la batalla’, porque el que arriesga, no gana. Si vos confías en vos, es más fácil. Era algo del más allá". Pero cuando Nahuel se animó a contarle a sus papás sobre los "ángeles" que lo acompañaban, una amiga de su madre le mostró la foto de una niña que falleció en 1992 de meningitis, cuyo nombre también era Barató.

"En el año 92 fue donde aparecieron los duendes. Me estoy emocionando Andy. Ahí entendí que quizás el alma de esa nena está conmigo. Lo que sí sé es que hoy, estos guías seguramente están acompañando a algún ser", cerró Pennisi, ante la sorpresa de todos los invitados de Kusnetzoff.