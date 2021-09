Nació el amor en Bake Off: quiénes son los dos pasteleros enamorados

Un reciente tweet confirmó que hay atracción entre dos participantes del reality show de Telefe. Una concursante de una edición anterior de Bake Off Argentina no pudo ocultar sus sentimientos.

Bake Off Argentina cada vez tiene más internas, con el correr de los capítulos. Recientemente, se despertaron rumores relacionados a un posible romance entre un participante de la nueva temporada del reality show con una ex concursante de la entrega del año pasado. Tras un posteo en las redes sociales, los fanáticos del programa conducido por Paula Chaves comenzaron con sus especulaciones.

La ex participante de Bake Off, Agustina Guz, escribió en su cuenta de Twitter: “¿Se puede cocinar rico y tener esos ojos? Parece que sí”, seguido del tag @TardittiFacundo. De esa manera, la celebridad que obtuvo el tercer lugar en la competencia del 2020, y luego quedó como segunda por la descalificación de Samanta Casais, evidenció de esa manera su atracción física por el pastelero que actualmente concursa en el certamen.

Como comentarios ante ese tweet, los seguidores del reality show mostraron sus ansias por saber más sobre esta historia. “Andá a buscarlo con un vinito”, “Palo y a la bolsa”, “Dale consejos por privado”, “Tirá que es por ahí Agus” y "Me encanta, juegue Messi, juegue" fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Agustina, tras su declaración de amor hacia Facundo.

El jurado de Bake Off sobre cómo lidian con la cantidad de comida que ingieren para evaluar

En alusión a la gran ingesta de dulces que tienen por día, los miembros del jurado de Bake Off Argentina se expresaron en una entrevista con Infobae. “Los cuidamos con un protector hepático porque es un golpe grande. Los primeros días llegás golpeado. Literal, son 14 o 16 bocados de torta porque alguno te gusta un poco más, entonces te servís una cuchara más grande”, expresó Damián Betular. Y añadió: “En una época en la que uno se empieza a cuidar, para el ataque de dulce me como un dátil a la noche, para no comer tanta azúcar. Sino, acá en el programa comés 18 tortas. Yo, además, no tengo límites: me puedo comer un kilo de helado”.

“También es importante hacer livianas las otras comidas. Y durante la grabación del programa tenemos agua y té para hacerlo más liviano”, sumó la chef Pamela Villar y, por su parte, Dolli Irigoyen agregó un truco que utilizar para dejar sus papilas gustativas neutras ante el próximo plato: “Mucha agua. Y siempre hay alguien que nos alcanza un té, incluso para limpiar el paladar porque son muchos los postres que probamos”.