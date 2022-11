Nacho Viale se puso firme tras el escándalo con Ana Rosenfeld: "Está mal"

La palabra de Nacho Viale sobre la pelea entre Ana Rosenfeld y una peluquera del programa de Mirtha Legrand.

Nacho Viale habló sobre el escándalo que ocurrió con Ana Rosenfeld en el programa de Mirtha Legrand. Según fuertes rumores, la abogada habría maltratado a una peluquera de la producción por no haberla peinado como ella quería antes de salir a escena.

"Yo había quedado con la producción que me maquillaban y me peinaban en el canal. Cuando llegó el momento le dije: 'Bueno, haceme un brushing'. Y la señorita, muy amablemente, me dijo: 'No, no hago'. No maltraté a nadie, no maltrato, nunca en mi vida lo hice", relató Ana en diálogo con Intrusos (América TV). Sin embargo, existe otra versión de la historia que la contradice.

Según Pepe Ochoa, quien trabaja en la producción del ciclo y en la de LAM (América TV), la situación fue completamente distinta. De acuerdo con sus declaraciones, Rosenfeld habría maltratado a la peluquera por haberla peinado mal y le habría dicho: "Si sabía que me ibas a dejar así, me traía a mi maquilladora". El productor detalló además que la joven se largó a llorar durante una hora y que la estuvo consolando detrás de cámaras.

Cuando los periodistas de Intrusos le preguntaron por el tema a Nacho Viale, declaró: "Siempre hubo una peinadora para los invitados". En este sentido, prometió comunicarse con Pepe para resolver esta situación. "Mañana lo veremos con él y con todo el equipo, por supuesto. Si hubo una situación así, está mal y supongo que Ana, que es una persona de bien, pedirá disculpas. Y si no existió nada, pedirá disculpas quien tenga que pedir”, concluyó el hermano de Juana Viale.

La defensa de Ana Rosenfeld tras el supuesto escándalo con la peluquera

"Yo no tengo un séquito de producción que me maquilla y me peina. Soy una persona muy sencilla, no tengo mucho rebusque ni con el maquillaje ni el pelo”, se defendió la letrada. Y aclaró que si la peluquera lloró, nunca se enteró. "Les hablo con toda la sencillez que me caracteriza: jamás maltrato a nadie, soy una persona educada y respeto el trabajo de cada uno", destacó.

“Me salvó el peluquero de Vicky Xipolitakis dándole un poco de forma a mi flequillo. La mesa está grabada, si algo pasó estarían los videos y los audios. Soy cero escándalos, cero problemas. Nunca en mi vida maltraté a nadie y me saco el sombrero por todos los que trabajan y colaboran”, concluyó Ana.