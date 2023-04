Nacho se cansó y le hizo una brutal confesión a Julieta Poggio de Gran Hermano: "Había sido yo"

Nacho Castañares contó lo que hizo en la casa de Gran Hermano y sorprendió a Julieta Poggio. La confesión que nadie esperaba sobre los exparticipantes.

Nacho Castañares se salió del libreto y le dijo a Julieta Poggio algo que nunca supo sobre su participación en Gran Hermano. El joven habló de una situación ocurrida en el transcurso de su estadía en el reality show de Telefe y sorprendió a su compañera y amiga en plena entrevista.

Los exparticipantes de Gran Hermano estuvieron en el programa Biri Biri encabezado por Yeyo De Gregorio en República Z. "¿Había algún pillo que se hacía el boludo y escondía algo?", le preguntó el conductor. Esta pregunta despertó risas y todas las miradas fueron a Nacho, pero Julieta no entendía el porqué.

La panelista Julieta Puente aseguró que se veía todo desde afuera y expuso a Nacho, quien se robaba los chocolates de la ex Gran Hermano. "¿Qué? Mentira..." "Yo te robé... ¿te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas que fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo", reveló' frente a la mirada de Julieta, quien nunca supo nada hasta estar afuera del reality show.

A partir de esa confesión, la joven de 21 años comenzó a recordar todas las veces que le comieron la comida. "Todo me robaron. Una vez tenía un chocolate ahí guardado en un tapercito, me lo robaron. Tenía un choripán guardado en el microondas esconcido en un papel, me lo comieron. No podías dejar nada", expuso. "¿Por qué tenías que robar?", le repreguntó sorprendida por la situación.

Nacho de GH no ocultó su indignación y le hizo un fuerte reclamo a su papá

Nacho Castañares, el subcampeón de Gran Hermano 2022, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y apuntó contra su papá. El joven de 19 años sorprendió al hacerle un insólito reclamo a su progenitor, Rodolfo, y se volvió viral.

En las últimas horas, Rodolfo se volvió viral en las redes sociales al anunciar que iba a formar parte de la nueva película de Benjamín Vicuña. "¡Genio! Gracias por tu generosidad”, escribió el papá de Nacho en una de sus historias de Instagram en la que posó junto al actor chileno. Fue en este marco que anunció que formará parte del film El silencio de Marcos Tremmer.

Rápidamente, esta historia se replicó en Twitter, red social en la que la mayoría de las publicaciones son tomadas con ironía, motivo por el que Nacho se volvió viral al hacer un insólito reclamo a su papá. "Le va mejor que a mí”, escribió el joven de forma humorística y muchos internautas replicaron con el mismo tono.

“Rodo es una superestrella”, “Le va mejor que a muchos ex hermanitos”, "Que grande Rodo", "Es porque trabaja, vos debería volver a stremear", fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación de Nacho.