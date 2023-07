Moria Casán sorprendió con su insólito descargo tras la muerte de Luis Vadalá: "Viva"

La diva se explayó sobre el deceso de quien fue pareja suya durante diez años. Moria Casán sorprendió con sus declaraciones tras la muerte de Luis Vadalá.

Moria Casán habló en público sobre la muerte de Luis Vadalá y sorprendió con sus palabras, dada la extensa relación que mantuvo con el difunto hace décadas. La conductora de TV y actriz fue consultada al respecto por el periodista Daniel Gómez Rinaldi y fue tajante en su recuerdo de quien fue su pareja durante diez años en los 90.

Vadalá perdió su vida a los 69 después de luchar contra una enfermedad terminal que lo mantuvo internado en el Hospital Británico los últimos días de su vida. El hombre cobró popularidad en los 90 por su relación con Casán, con quien protagonizó icónicas peleas televisivas y su fama lo hizo ser parte de Gran Hermano Famosos en 2007. En los últimos años, Luis se había alejado de los medios de comunicación y abrió una panadería en 2016 en el barrio porteño de Flores.

Daniel Gómez Rinaldi estaba al aire en Implacables, el ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, cuando se dio a conocer la noticia sobre Vadalá. Fiel a su instinto periodístico, el panelista se comunicó con Moria Casán para que ésta se explayara sobre sus sentimientos en esta situación y la diva pronunció: "Nada que decir, sólo que yo estoy viva. Preparándome para hacer Brujas".

La histórica pelea de Luis Vadalá y Moria Casán en el programa de Susana

Vadalá y Casán acudieron al living de la blonda diva de Telefe para hacer un show de sus pleitos económicos tras su separación. Mientras Luis reclamaba dinero, Moria se mostraba indignada por la petición de su expareja y lo acusó de vagoi en varios momentos.

Moria: "yo creo que te elevé el autoestima. Cuando nos conocimos, te di algo que le levanta el autoestima a cualquier hombre: la llave de la caja de seguridad"

Luis: "también podés decir que nunca te defraudé y que nunca te faltó nada

Moria: "No sé. La última vez cuando fui no encontré nada, sabés que no encontré nada"

Luis: "Eso es una mentira tuya. En la caja de seguridad de tu banco quedaban 22 mil dólares"

Moria: "Sí y nunca los vi"

Luis: "No me hagas quedar como un ladrón porque no lo soy. Yo te cuidé siempre"

Moria: "¿Ah, sí? No me digas. Yo digo que fui a la caja y no encontré nada. Me hiciste perder millones de dólares con tu ineptitud. Cuando tenías que cuidarme mis negocios, dormías"