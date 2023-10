Moria Casán reveló lo que nadie sabe de la interna con Susana Giménez: "Lo voy a decir"

Moria Casán le contestó a Susana Giménez tras sus dichos en LAM sobre la enemistad que mantienen desde hace años.

Moria Casán es una histórica figura de la televisión nacional, así como Susana Giménez, quien también cuenta con una amplia trayectoria en la industria del espectáculo. A pesar de que forjaron una gran amistad durante años, hasta el día de hoy siguen teniendo varias idas y vueltas. En las últimas horas, Casán le respondió a la diva de los teléfonos, luego de las declaraciones que dio sobre complicada relación. En su descargo, reveló un detalle que muy pocos sabían.

Todo comenzó cuando Susana fue consultada en LAM (América TV) sobre su interna y declaró: "Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mí así que no entiendo por qué, pero bueno. Ya se le pasará, o no, me da igual". Al escuchar sus palabras, "La One" le respondió con un contundente descargo.

El cronista del programa, Santiago Sposato, le preguntó a Moria por qué criticaba a Susana y la diva aseguró: "No le pego, tengo ironía. Nos llevamos divino, fuimos compañeras en los '80. Me enseñó a jugar al 'Jodete', tengo la mejor con Susana". Sin embargo, señaló que a diferencia de ella, la conductora "tiene el humor que nunca se quiere enterar de algo que es muy al borde".

"Yo manejo, además del humor y la ironía, el sarcasmo. Y lo voy a decir que hay una cosa de que yo estoy enojada con ella porque ella nunca vino a mi programa porque yo no la invité, porque los programas míos no tenían nada que ver con una figura, eran programas de talk show. Además, al teatro yo nunca la fui a ver y ella sí me vino a ver a mí en todas las cosas que hice. Es como una cosa que hay que yo estoy enojada", explicó.

Acto seguido, reveló que en más de una ocasión, estuvo presente para ayudar a su colega. "Yo fui la única mina que cuando tuvo el quilombo del Sheraton, que era un día lunes y yo me estaba yendo al campo, me llaman y me dicen 'Moria, te necesitamos porque nadie quiere venir a hacer el sketch con Susana'. Néstor Moyano me dice 'Moria, por favor'. Volví, me dicen 'esto en alguno momento pasará porque nadie quería ir', porque era cancelación, cancelemos a la Su", recordó.

En este sentido, señaló que no está "enojada", sino que todas aquellas actitudes que Susana mencionó son parte de su personalidad. "Puede ser que a mí me agarren esos ‘triques’, que de pronto hablo de las personas y hablo con un tono irónico y a las personas muchas veces no les llega. Yo tengo la mejor, es una mina que respeto mucho. Hemos sido muy felices y nunca hubo un roce entre nosotras", sumó.

Luego, se disculpó: "Así que, bueno, le mando un beso si siente que tal vez alguna vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención". Antes de dar el tema por terminado, cerró con un filoso comentario: "Lo que pasa es que yo manejo un humor, que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco. Creo que Mirtha Legrand maneja mejor el humor que ella".

La palabra de Susana Giménez sobre su interna con Moria Casán

El conflicto comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Susana en LAM sobre su amistad con Moria. "Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa... Igual vos no contestás en general...", indagó el conductor "Yo no contesto porque a mí las discusiones me parecen un plomo. No ganás nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasamos en el trabajo", concluyó Susana.