Mónica Farro contó una angustiante noticia: "Es de por vida"

Mónica Farro y un momento realmente difícil en su vida. La actriz uruguaya contó la decisión que tomó junto a su marido, la cual le generó una importante angustia.

Mónica Farro reveló una triste noticia que tiene que ver con su vida privada. La misma tiene que ver con una decisión que tomó en conjunto con su marido, Leandro Herrera, y que le costó su estabilidad emocional. "Fue fuerte para mí porque me agarró una especie de depresión", reveló la actriz uruguaya.

Abriendo su corazón y revelando detalles íntimos de su vida, Mónica Farro accedió a contestar una pregunta que le realizaron en Detrás de escena. "Fuiste madre muy joven de tu primer hijo y ahora estás en otra etapa con Leandro, ¿te gustaría ser mamá con él?", le consultaron en AM 540, a lo que la vedette respondió: "Lo pensamos en algún momento y él tiene su hijo de 9 años, que es mi hijastro y yo ya no puedo tener hijos así que no voy a ser mamá nunca más. No me gustaría adoptar ni otro método que no sea parir mi propio hijo. Tengo a mi perrita Luna que la amo y está siempre durmiendo, es muy pachorra y así estamos muy bien".

El angustiante episodio que vivió Mónica Farro tiene que ver con una decisión que tomó hace tres años. Eligió cauterizarse las trompas para no tener más hijos y eso le causó una enorme tristeza: "Me cautericé las trompas; se cortan y eso es de por vida. No es que en algún momento podés deshacerlo y retomas tu vida normal, como cuando te las ligaban. Me las cauterice hace varios años y lo que hice fue cortarlas luego de una conversación muy importante con mi marido".

"Lo decidimos a conciencia porque era algo para toda la vida. Lo hice a los 43 años y ahora tengo 46. Fue una decisión que tomamos juntos, algo complicado y fuerte para mí porque después de que me operé me agarró como una especie de depresión, una angustia muy grande porque sentía que dejaba de ser mujer. Sé que no volver a ser madre no tiene nada que ver con dejar de ser mujer pero en ese momento lo sentí así. Psicológicamente me afectó bastante", reconoció Mónica Farro, que a tres años de lo sucedido parece haber dejado las tristezas atrás.

Comparó a Lady Di con Mónica Farro y lo quieren llevar a juicio

Tomás Balmaceda se encontró con una situación totalmente inesperada a raíz de un comentario que hizo a través de su cuenta de Twitter. El periodista comparó a la princesa Lady Di con la modelo uruguaya Mónica Farro y su tuit viral recibió una convocatoria a juicio de parte de una compañía alemana.

La compañía alemana llamada Copytrack utiliza una tecnología especial para rastrear imágenes específicas a lo largo y a lo ancho de los sitios web de todo el mundo. Por este motivo lo amenazó con llevarlo a tribunales internacionales, ya que publicó la imagen de la princesa Lady Di.