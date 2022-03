Mientras Mirtha Legrand y Juana Viale negocian con El Trece fueron tentadas por América

Mientras negocian sus nuevos contratos con El Trece, Mirtha Legrand y Juana Viale recibieron una propuesta de América TV.

Marina Calabró contó este miércoles que mientras Nacho Viale negocia con las autoridades de El Trece, recibió una propuesta por parte de América TV para que Mirtha Legrand y Juana Viale se sumen a la programación del canal del Grupo América. Cabe recordar que la diva de los almuerzos está en la señal del Grupo Clarín desde el 2014, a donde llegó precisamente desde América.

Mirtha Legrand consiguió terminar el 2021 al frente de sus clásicas mesazas después de una ausencia de dos años debido a problemas de salud y la necesidad de cuidarse del coronavirus. Pero la felicidad de ese cierre de año se vio empañada por las duras negociaciones que está llevando a cabo su nieto Nacho Viale para sellar la continuidad de sus programas en El Trece. Según distintas fuentes estas conversaciones están bastante estancadas, a lo que en las últimas horas se sumó el interés de otra señal de incorporar a Mirtha y Juana Viale.

"¿Cuántas sorpresas este año? Ustedes tienen vecinazos. Y habrá más vecinos", comenzó adelantando Marina Calabró en diálogo con Intrusos. Es que mientras las negociaciones con El Trece se estiran, los rumores sobre un posible desembarco de Mirtha Legrand en América TV son cada vez más fuertes. Los integrantes de Intrusos se alegraron y coincidieron con los dichos de su colega. En ese sentido, la periodista de Lanata sin filtro agregó: "Una encumbrada fuente de América que no voy a mencionar, me dijo 'mirá, el contacto no está caído'".

La idea del canal del Grupo América es formalizar la oferta para que la diva conduzca especiales una vez por mes. "Que El Trece no se duerma porque América está así", sumó Calabró haciendo el gesto de una fiera al acecho. Por su parte, Daniel Ambrosino agregó que Juana Viale también tiene una propuesta por parte de América, pero la hija menor de Juan Carlos Calabró lo desestimó con un gesto de duda.

Sin ninguna confirmación oficial, Juana Viale pretende conducir un programa bastante diferente al de su abuela, quien no quiere seguir con los dos ciclos sino quedarse con solo el de las noches de los sábados. El plan de la joven actriz es presentar un programa que tenga que ver con el cuidado del ambiente, un tema que le interesa desde hace algunos años.

La polémica foto de Juana Viale en los incendios en Corrientes

"Brotará la vida", escribió Juana Viale, compartiendo una polémica instantánea en la que se la ve posando junto a una flor, desde Corrientes. Inmediatamente, las redes se llenaron de comentarios en su contra: desde quienes la acusaron de "politizar los incendios" a quienes la denunciaron por banalizar la problemática de los incendios, la nieta de Mirtha no se salvó del escrache virtual.