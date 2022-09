Mirtha Legrand reveló qué le preguntaría a Cristina Kirchner: "Nunca supimos"

Mirtha Legrando contó qué le preguntaría a Cristina Kirchner si la tuviera como invitada en su programa.

Mirtha Legrand charló en exclusiva con Diego Leuco y Luciana Geuna en Telenoche en la previa a su regreso a la televisión argentina y reveló qué le preguntaría a Cristina Fernández de Kirchner si la tuviera como invitada. "No es fácil la tarea que tiene", consideró la diva en su diálogo con los conductores del noticiero nocturno de El Trece.

Tras dos años de ausencia por la pandemia, finalmente este sábado se producirá el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica. Su vuelta se vio demorada también por las dilatadas negociaciones que llevaron a cabo su nieto Nacho Viale (cabeza de la productora StoryLab) con Adrián Suar y la directiva de El Trece. Para palpitar el esperado regreso, la diva pasó por Telenoche y le brindó una charla exclusiva a Luciana Geuna y Diego Leuco, donde habló de distintos temas.

"Si tuvieras a Cristina (Kirchner) sentada en la mesa, ¿qué le preguntarías?, ¿qué pregunta te parecería imprescindible?", indagó Luciana Geuna. Lejos de esquivar la consulta, Mirtha respondió con seguridad: "Le preguntaría si es una mujer feliz, si es feliz, si tiene una buena relación con sus hijos, cómo está su hija, que nunca supimos más de la salud de su hija". Cabe recordar que no sería la primera vez que Legrand entrevistaría a la Vicepresidenta, que estuvo en varias oportunidades sentada en la mesaza, entre las que sin dudas se destaca cuando fue con Néstor Kirchner en el 2003.

"Por lo humano irías", acotó Diego Leuco. Para cerrar, la diva asintió en la apreciación del conductor y agregó: "Ella también debe sufrir, estoy segura, no es fácil la tarea que tiene ¿no?".

Qué dijo Mirtha del intento de magnicidio contra Cristina

En otro tramo de la entrevista, Mirtha Legrand contó cómo vio ella el intento de magnicidio que sufrió la Vicepresidenta. "Yo estaba viendo televisión y vi a la persona cuando apuntaba. Ella se agachó a levantar algo del suelo y se fue sonriendo, creo que no se dio cuenta. Fue terrible para ella, un horror, y no se sabe por qué. Es ridículo lo que está pasando, pero pasó", comentó, todavía algo conmocionada con lo ocurrido.

Respecto al clima de tensión que se vive en la sociedad, Legrand deslizó una autocrítica. "Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! No se ofendan la televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo", opinó Mirtha, al tiempo que aseguró que tiene "miedo a un enfrentamiento entre argentinos".