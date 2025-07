Mirtha Legrand, Carlos Menem y una noticia que sorprende a todos.

Mirtha Legrand y Carlos Menem fueron vistos muchísimas veces frente a las cámaras, en las diferentes ocasiones en que el expresidente visitó los almuerzos de la diva. Sin embargo, durante el fin de semana, Rosa María Martínez Suárez decidió recordar una historia que no muchos sabían y que ocurrió fuera de los sets de grabación. "Estábamos en el hotel", dijo la conductora de El Trece.

Asegurando que gracias a Menem ella pudo volver a la televisión, tras estar "prohibida" (sic) en el Gobierno de Raúl Alfonsín, la diva mencionó un encuentro que tuvo con el riojano antes de 1989. Todo se dio a raíz de un comentario de Alberto Kohan, ministro de Salud de la Nación entre los años 1990 y 1991. "Era mucho más fácil porque estaban todos los medios en manos del estado, y nadie podía decir nada. Usted estaba prohibida, Mirtha. ¿Se acuerda? Y gracias a Menem que dio tanta libertad...", expresó el invitado, y allí Mirtha lo interrumpió.

"Yo volví a la televisión gracias al doctor Menem, estábamos en Punta del Este, en el hotel San Rafael en un desfile de modas, y lo sentaron al lado mío. Me dijo 'si yo soy Gobierno, usted vuelve a la televisión'. Los radicales me habían sacado de todos lados. Llegó a la presidencia de nuestro país y yo volví a la televisión", aseguró Mirtha Legrand, recordando una historia que pocos tenían en su mente, y agregó: "No tenía que estar prohibida".

El día que Mirtha Legrand y Carlos Menem se pelearon en público

Mirtha Legrand siempre tuvo como característica principal el decir lo que realmente piensa de las situaciones en su programa de televisión y, de ese modo, en los 90' eso le valió una dura pelea con Carlos Menem. La actual conductora de El Trece fue crítica con algunas políticas del gobierno del expresidente y él no se lo perdonó.

Carlos Menem cerró su acto de campaña en 1995 con una alusión contra Mirtha Legrand, quien días atrás había hablado sobre la realidad de muchos argentinos en relación a lo económico. En medio del auge por la serie del expresidente, se recordó el momento en que él pronunció fuertes frases contra la conductora, quien no se quedó callada y le respondió con contundencia en su programa.

"He mirado un programa de televisión donde una señora cómodamente sentada hablaba con un invitado a la hora del almuerzo. Lo digo con todo respeto porque soy uno de sus admiradores, pero no se pueden hacer comentarios tan ligeros. Dijo que con todo lo que pasa en el país no sabe cómo el pueblo sigue votando a este gobierno", sostuvo Menem en su discurso. Acto seguido, Mirtha Legrand habló al respecto en su programa: "Al Presidente le molestó este comentario que no es para nada agresivo", aseguró.