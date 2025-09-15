Mirtha Legrand fue denunciada por un exempleado.

Mirtha Legrand, una de las figuras más emblemáticas y con mayor vigencia de la televisión argentina, recibió una denuncia por parte de un histórico ex-empleado suyo, quien fue parte de su día a día durante más de 30 años. Se trata de Marcelo Campos, otrora chofer de La Chiqui hasta que fue desvinculado de su trabajo en marzo.

"No hay una causa. A mí no me la dijeron, yo pregunté y no me dijeron nada. Calculo que se resolverá, esa es la idea", había comentado en su momento el hombre en un audio enviado a Nancy Duré, que lo transmitió en Mediodía Bien Arriba. Sin embargo, no terminó pasando eso y ahora el reclamo tomará la vía judicial.

La denuncia de Marcelo Campos a Mirtha Legrand

"Viendo cómo se iban dando las cosas, era seguro este desenlace. Yo hablé con Mirtha en octubre de 2023 y me dijo que hablara con el contador para resolverlo, pero la que pone la plata es ella y tenía que estar presente. La reunión se dio el 4 de junio de 2024 con la señora, su apoderado, el contador y yo", expresó el conductor en el programa mencionado, varios meses después.

Sobre el caso en cuestión, detalló: "Yo les reclamé que me pagaran lo que nunca me pagaron. Porque mi sueldo era una parte en blanco y otra en negro, pero nunca me la dieron. Del 2006 al 2024 jamás me la pagaron y yo seguí yendo a trabajar igual. Como necesitaba comprarme un remedio caro y no me alcanzaba la plata, reclamé lo que faltaba, era la mitad del sueldo. Después de la reunión no me contestaban el teléfono ni me decían nada".

"Ahí empecé a restringir mi forma de trabajo porque no había una respuesta. Me pedían contemplación con Mirtha, pero ¿hasta dónde hay que esperar? No se resolvió el tema, entonces me reuní con mi abogado en un bar y cuando salí me corrió una escribana para decirme que estaba despedido", prosiguió.

Marcelo Campos trabajando como chofer de Mirtha Legrand.

"Yo me comporté muy bien en el trabajo, no solo como persona, sino siendo funcional. Yo soy un cuatro de copas, ellos son supuestamente el ejemplo a seguir, que hacen todo perfecto... Yo también puedo hablar de ellos", concluyó de forma contundente. Si bien no habló de cifras, el periodista Santiago Riva Roy comentó que se trata de un número en torno a los 200 millones de pesos, además de que la denuncia es por "despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años".